Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een nieuw MagSafe-accessoire voor de iPhone 12-serie geïntroduceerd. Het wordt het MagSafe-batterijpakket genoemd en wordt via ingebouwde magneten aan uw telefoon bevestigd.

Houd er rekening mee dat dit niet de eerste batterijhouder van Apple is, maar de eerste MagSafe-behuizing. En het komt ook niet met andere speciale functies. De batterijbehuizingen van de iPhone 11 hadden bijvoorbeeld een fysieke sneltoets voor de camera. Toch werkt de nieuwe net als de MagSafe draadloze oplader, dus je zou hem kunnen gebruiken om je AirPods of andere apparaten op te waarderen die Qi draadloos opladen ondersteunen.

Volgens Apple laadt het MagSafe Battery Pack apparaten op met maximaal 5 W vermogen, dus het is niet bepaald de snelste optie. Het vereist ook iOS 14.7 - een software-update die niet beschikbaar is. De website van Apple vermeldt echter levertijden voor het batterijpakket voor tussen 22 juli en 27 juli 2021, dus misschien komt de update vóór dat leveringsvenster.

Het MagSafe-batterijpakket kost $ 99 in de VS. Je kunt er nu een bestellen via de website van Apple. Het werkt ook met alle vier de iPhones in de nieuwste line-up van Apple: de iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Apple verkoopt ook een MagSafe-portemonnee die magnetisch aan de achterkant van je iPhone 12 kan worden bevestigd. Raadpleeg onze gids voor meer MagSafe-accessoires: