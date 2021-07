Control Center op iPhone gebruiken om snel een nummer een naam te geven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We houden van een iPhone-truc hier bij Pocket-lint, vooral de minder voor de hand liggende tips dat wanneer je ze leert, je bijna het gevoel hebt dat je wat geheime kennis hebt opgedaan die maar weinig andere mensen hebben.

We hebben er in het verleden een aantal behandeld, van slimme, zoals het veranderen van het Apple-logo op de achterkant van je iPhone in een extra knop , tot handigere, zoals het ondertekenen en scannen van een document op je iPhone . Er zijn er ook genoeg in onze iPhone-tips en trucs-functie .

Hier zijn we op zoek naar het snel vinden van de naam van een nummer dat je hebt gehoord. Weet je nog de app Shazam, die je zou openen als een nummer dat je leuk vond opkwam, tikte om te luisteren en het nummer zou onthullen? Voor het geval je het nog niet wist, Apple kocht Shazam in 2018 en de software is nu geïntegreerd in iOS.

Hier leest u hoe u snel de naam van een melodie kunt vinden met het Control Center op de iPhone.

Het is mogelijk om Shazam als snelkoppeling toe te voegen aan het Control Center. Dit betekent dat wanneer je een nummer hoort dat je leuk vindt, of je nu op de radio, tijdens een film of tv-show, of in een club of bar bent, je Control Center kunt openen, op de Shazam-snelkoppeling kunt tikken en het nummer zal worden onthuld op de boven aan uw scherm. U hoeft geen extra apps te openen. Het is slechts één veegbeweging, één tik.

Volg de onderstaande stappen om het in te stellen:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Controlecentrum Scrol omlaag naar Muziekherkenning Tik op de "+" naast Muziekherkenning Gebruik de drie lijnen aan de rechterkant om Muziekherkenning naar een meer prominente positie in het Control Center te verplaatsen als u dat wilt Wanneer een nummer verschijnt dat u wilt identificeren, opent u het Control Center (veeg naar beneden vanaf rechtsboven op Face ID-modellen, veeg omhoog vanaf onder op Touch ID-modellen) Tik op het pictogram Muziekherkenning, dat wordt aangeduid met het Shazam-logo De naam van het nummer/deuntje zal bovenaan je scherm verschijnen