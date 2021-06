Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple rolt de eerste openbare bètas van iOS 15 en iPadOS 15 uit . Dat betekent dat openbare bètatesters, of andere niet-ontwikkelaars, de nieuwe updates op hun iPhone en iPad kunnen downloaden en uitproberen.

Om de bètaversie van de volgende updates van het besturingssysteem van Apple op uw apparaten te laten draaien, moet u zich aanmelden voor het bètatestprogramma van Apple. Meedoen is gratis. Vervolgens moet je het juiste certificaat installeren van de openbare bètawebsite van Apple, en dan kun je de updates via de ether ophalen.

Als u eerder lid bent geworden van het gratis bètaprogramma van Apple, moet u zich opnieuw inschrijven voor deze nieuwste versies. Hier is alles wat u moet weten.

Apple

Met het openbare bètaprogramma van Apple kun je iOS 15 downloaden en installeren op je iPhone of iPadOS 15 op je iPad. Deze Pocket-lint-video legt uit hoe je de openbare bètaversie van iOS 14 van vorig jaar op je iPhone kunt krijgen. Het is exact hetzelfde proces voor iOS 15 en iPadOS 15. Maar om het u gemakkelijker te maken, hebben we ook de onderstaande stappen beschreven.

Maak een back-up van uw apparaat (zie deze Apple-ondersteuningspagina ). Bezoek de Apple Beta Program-website en klik op de aanmeldingsknop . Log in met uw Apple ID-login. Lees en accepteer de overeenkomst van Apple vanaf daar. Ga op je iPhone of iPad naar beta.apple.com/profile. Log in met uw Apple ID-login. Download het bètaconfiguratieprofiel. (Volg de stappen op het scherm.) U moet op het tabblad iOS of PadOS > Profiel downloaden > Installeren tikken.

Mogelijk moet u uw toegangscode invoeren en op Opnieuw opstarten tikken om uw apparaat opnieuw op te starten. Ga na het downloaden naar Algemeen > Software-update in de app Instellingen van uw apparaat. Wacht tot de openbare bèta-prompt van iOS/iPadOS 15 verschijnt. Tik op de prompt om de bèta te downloaden en op uw apparaat te installeren.

Als u wilt controleren of ze op uw systeem worden uitgevoerd, raadpleegt u onze handleidingen over dit onderwerp:

Apple zal gedurende de zomer verschillende ontwikkelaars- en openbare bètas van iOS 15 en iPadOS 15 zaaien - die je via de ether kunt downloaden. Verwacht dat de definitieve versies van de software-updates ergens dit najaar officieel worden gelanceerd voor alle ondersteunde iPhone- en iPad-modellen, waarschijnlijk na het debuut van de volgende iPhone-serie. De definitieve versies zijn ook gratis en kunnen via de ether worden gedownload via de app Instellingen op je apparaat - er is geen bètaprogramma van Apple vereist.

Bekijk dan onze uitgebreide functieoverzichten:

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 30 juni 2021

Geschreven door Maggie Tillman.