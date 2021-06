Kan Apple in 2022 een 6,7-inch iPhone lanceren voor minder dan $ 900?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zou in 2022 een goedkopere grotere iPhone kunnen uitbrengen als we het laatste analistenrapport mogen geloven.

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo in een recente beleggersnota ( via 9to5Mac ), zal het bedrijf uit Cupertino twee goedkopere 6,1-inch en 6,7-inch handsets lanceren, naast twee duurdere modellen.

Dit zou kunnen betekenen dat we in 2022 een line-up zouden kunnen zien met de naam zoiets als de iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Max, die Kuos eerdere voorspellingen zou ondersteunen dat Apple het iPhone mini-model zou laten vallen dat werd gelanceerd met de iPhone 12-serie .

Kuo zei ook in de beleggersnota dat de 2022 iPhone-modellen ondersteuning zouden kunnen bieden voor vingerafdruksensoren onder het scherm , samen met een 48-megapixel ultragroothoekcamera, maar hij zei ook "de laagste prijs ooit voor een grote (6,7") iPhone".

De analist denkt dat de goedkopere 6,7-inch iPhone minder dan $ 900 zou kosten. Aangezien de iPhone 12 Pro Max begint bij $ 1099, zou dit geweldig zijn voor diegenen die op zoek zijn naar een grotere iPhone, maar zonder de hogere kosten in vergelijking met de huidige standaard 6,1-inch of 5,4-inch alternatieven.

Kuo noemde geen voorspellingen die te maken hadden met het ontwerp van de iPhone 14-modellen, hoewel hij in het verleden beweerde dat Apple zou kunnen verhuizen naar de ontwerpbedrijven voor cameras aan de voorkant, zoals Samsung op hun vlaggenschepen.

We zijn nog ver verwijderd van de 2022-iPhones, waarbij de 2021-iPhones eerst moeten worden gelanceerd, dus er kan tussen nu en dan veel veranderen. In onze aparte feature lees je alles over wat er van de iPhone 13 wordt verwacht.

Geschreven door Britta O'Boyle.