Er komt geen iPhone 13 mini, claimrapport

(Pocket-lint) - Apple zou zich in september 2021 concentreren op slechts drie handsets, in plaats van op de vier modellen die vorig jaar werden uitgebracht.

Naar verluidt zullen er alleen standaard- en Pro-versies zijn van de iPhone 13 of iPhone 12s, zoals sommigen het noemen.

Er wordt beweerd dat Apple de plannen voor een vervolg op de iPhone 12 mini heeft gedumpt, na slechte verkoopprestaties.

Het Taiwanese onderzoeksbedrijf TrendForce is ook van mening dat Apple de productie van de 12 mini volledig heeft stopgezet, en stelt dat deze in het tweede kwartaal van dit jaar "end-of-life" is:

"Van Apple wordt verwacht dat het zich zal concentreren op het stimuleren van de verkoop van de drie niet-minimodellen in de iPhone 12s-serie, aangezien de iPhone 12 mini (die in 2Q21 voortijdig aan het einde van zijn levensduur was) tegenvallende verkoopprestaties had in vergelijking met naar andere modellen in de iPhone 12-familie", schreef het in zijn laatste projectierapport .

Het voorspelt ook dat de enigszins ingekorte iPhone 12s (iPhone 13) -serie "uitgerust zal zijn met flexibele AMOLED-panelen en On-cell touchscreen-technologie. De Pro-modellen zullen 120Hz-schermen en LiDAR-scanners hebben.

"TrendForce is ook van mening dat Apple de proactieve prijsstrategie die het in 2020 heeft aangenomen zal voortzetten om zijn marktaandeel voor high-end smartphones te behouden", voegde het eraan toe.

