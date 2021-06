Apples iPhone 12 en 12 mini zijn beschikbaar met een enorme besparing voor Prime Day in het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples iPhone 12 en iPhone 12 mini zijn beschikbaar met grote besparingen voor Amazon Prime Day 2021 in het VK - hier zijn de laatste prijzen:

• 64 GB - £ 569 lager dan £ 699 (19 procent korting)

• 128 GB - £ 629 lager dan £ 749 (16 procent korting)

• 256 GB - £ 709 lager dan £ 849 (16 procent korting)

• 64 GB - £ 669 lager dan £ 799 (16 procent korting)

• 128 GB - Momenteel niet beschikbaar

• 256 GB - £ 799 lager dan £ 949 (16 procent korting)

iPhone 12 en 12 mini zijn verkrijgbaar in blauw, groen, zwart, wit, paars en PRODUCT(ROOD). De iPhone 12 mini werd voor het eerst geïntroduceerd in november 2020 als een zustertoestel voor de iPhone 12 en is identiek afgezien van het formaat: 5,4-inch versus de 6,1-inch iPhone 12.

Apple heeft vier telefoons in de iPhone 12-familie: de iPhone 12, de iPhone 12 mini, de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Over het algemeen vervangen en updaten deze de iPhone 11-modellen, hoewel de standaard iPhone 11 nog steeds tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar is, net als de nog goedkopere iPhone XR . Alle handsets uit de iPhone 12-serie zijn 5G-telefoons .

Geschreven door Dan Grabham.