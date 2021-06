Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een hele reeks nieuwe functies aangekondigd die naar iPhone , iPad, Mac en Apple Watch komen wanneer het later dit jaar zijn nieuwste software-builds lanceert, waaronder iets dat Focus heet.

Hier is alles wat u moet weten over Focus, inclusief wat het is, hoe het werkt en wanneer u het kunt gebruiken.

Apples Focus is een functie die is ontworpen om u te helpen automatisch meldingen en apps op uw Apple-apparaten te filteren op basis van uw status, om u te helpen "Focus te vinden" - vandaar de naam.

Het idee is om afleiding te verminderen en het werkt op iPhone, iPad , Mac en Apple Watch. U kunt uw apparaat instellen op een bepaalde Focus, zoals Persoonlijk, Werk, Sporten, Gamen of Slaap, en uw apparaat verbergt automatisch afleidingen, geeft aan vrienden door dat u niet beschikbaar bent en filtert meldingen.

De Apple Focus-functie werkt door gebruik te maken van intelligentie op het apparaat om een Focus - zoals Werken - voor te stellen op basis van de context van een gebruiker, zoals werkuren bijvoorbeeld. De functie stelt dan mensen en apps voor die u mogen waarschuwen wanneer een Focus is ingesteld.

Je kunt echter ook een aangepaste Focus maken en voor elke Focus kun je startschermpaginas maken met apps en widgets die van toepassing zijn op de respectieve Focus die je hebt gekozen en alleen relevante apps weergeven om de verleiding te verminderen.

Wanneer een Focus meldingen blokkeert, geeft Berichten de status weer aan gebruikers die contact met u opnemen, wat aangeeft dat u op dit moment niet beschikbaar bent. Contacten kunnen echter met spoed antwoorden als ze willen dat een bericht doorkomt, vergelijkbaar met hoe Niet storen tijdens het rijden begint.

Zodra een Focus is ingesteld op een van uw Apple-apparaten, wordt deze ingesteld op al uw Apple-apparaten.

We zullen dit gedeelte bijwerken zodra we de openbare bètas van iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en macOS 12 hebben gebruikt om erachter te komen hoe de Apple Focus-functie op alle Apple-apparaten kan worden ingesteld, maar we verwachten een snelkoppeling te vinden ernaartoe in het controlecentrum, aangezien hier Niet storen te vinden is.

We verwachten dat je op de vooraf ingestelde Focus-opties kunt tikken om met elk van hen aan de slag te gaan. We verwachten ook dat je met een tik op de drie stippen rechts van elk van de Focus-opties kunt plannen, aanpassen of wijzigen wat je wilt zien wanneer je die Focus gebruikt en wat je niet doet in termen van apps en meldingen.

Focus maakt deel uit van iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en macOS 12 - die in de "herfst" verschijnen. We verwachten dat dit ergens in september 2021 zal zijn, dus je zou Focus ergens tegen het einde van het jaar moeten kunnen gebruiken op je iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

U kunt onze iOS 15-functie , iPadOS 15 en watchOS 8- functies lezen voor meer informatie over de functies die later dit jaar naar de iPhone, iPad en Apple Watch komen.

We hebben ook een functie op macOS .

Geschreven door Britta O'Boyle.