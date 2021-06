Spatial Audio met Dolby Atmos komt ook naar Apple Music op Android

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple lanceerde deze week officieel de nieuwe Spatial Audio-functie op zijn Apple Music voor iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers, wat een nieuwe dimensie toevoegt aan de muziekstreamingervaring van zijn klanten.

In eerste instantie is het, zoals vermeld, alleen beschikbaar voor abonnees die zijn eigen hardware gebruiken. Binnenkort komt het echter ook voor Android-gebruikers.

We weten geen exacte datum, maar degenen onder jullie met Apple Music-abonnementen en Android-telefoons zullen binnenkort ook naar de door Dolby Atmos aangedreven afspeellijsten en albums kunnen luisteren.

In de eerste aankondiging zei Apple: "Standaard speelt Apple Music automatisch Spatial Audio met Dolby Atmos-tracks af op alle AirPods®- en Beats-hoofdtelefoons met een H1- of W1-chip, evenals de ingebouwde luidsprekers in de nieuwste versies van iPhone®, iPad® en Mac®. Spatial Audio op Apple Music komt binnenkort ook naar Android-apparaten ." [Benadruk de onze].

Voor Apple-gebruikers zijn zowel Spatial Audio als Lossless Audio deze week gelanceerd, waardoor audiostreaming in Hi-Res en CD-kwaliteit naar compatibele apparaten wordt gebracht. U kunt hier ontdekken hoe u het kunt inschakelen en laten werken.

Spatial Audio doet wat de naam doet vermoeden, en geeft de indruk omringd te zijn door geluiden en voegt een gevoel van afstand en richting toe aan verschillende delen van het nummer.

Na een aantal afspeellijsten en albums te hebben beluisterd, lenen sommige nummers zich er veel beter voor dan andere, en het is een kwestie van veel naar muziek luisteren om erachter te komen welke beter zijn geoptimaliseerd.

Hopelijk, als je een Android-gebruiker bent, hoef je niet te lang te wachten totdat je het zelf kunt ontdekken.

Geschreven door Cam Bunton.