Systeemvereisten iOS 15: werkt het op uw iPhone?

(Pocket-lint) - iOS 15 komt later dit jaar uit, maar zoals altijd is de vraag: werkt het op je iPhone? Het antwoord is vrijwel zeker ja, maar u kunt hieronder meer informatie vinden. Je kunt ook onze gids voor alle iOS 15-functies bekijken .

Deze keer introduceert iOS 15 een heleboel nieuwe functies, waaronder upgrades van de apps Maps, Health Weather, Wallet en FaceTime, nieuwe Focus-functies om je te helpen concentreren op taken, tekstherkenning van fotos, een nieuw ochtendoverzicht, opnieuw ontworpen meldingen en een verbeterde Siri.

Met u gedeeld, worden ook dingen weergegeven die met u zijn gedeeld in de relevante apps, zodat u bijvoorbeeld nieuwe fotos in Fotos ziet. Er zijn ook nieuwe scheidingswaarschuwingen in Zoek mijn.

iOS 15 is compatibel met alle iPhones en iPod touch-modellen die al iOS 13 of iOS 14 draaien, wat betekent dat de iPhone 6S / iPhone 6S Plus en de originele iPhone SE opnieuw uitstel krijgen en de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem van Apple kunnen gebruiken.

De enige toevoegingen aan deze lijst zijn natuurlijk de allernieuwste iPhone 12-serie.

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (eerste generatie)

iPhone SE (2020 - tweede generatie)

iPod touch (zevende generatie)

Geschreven door Dan Grabham.