Hoe een foto en je album met verborgen fotos op de iPhone te verbergen

(Pocket-lint) - Er zijn tal van functies in iOS-software, van het in één keer sluiten van al je Safari-tabbladen tot het gebruik van het Apple-logo op de achterkant van een sneltoets .

Ingesloten in de Fotos-app op de iPhone is de mogelijkheid om een foto te verbergen. Er zijn meerdere redenen waarom u een foto uit uw bibliotheek wilt verbergen - misschien is het een foto van een cadeau waarvan u niet wilt dat uw wederhelft deze per ongeluk ziet, of misschien heeft u fitnessfotos die u liever voor uw alleen ogen bijvoorbeeld.

We zullen je niet vragen waarom je een foto uit je bibliotheek zou willen verbergen, we zullen je alleen vertellen hoe je dat moet doen, en terwijl we toch bezig zijn, zullen we je ook vertellen hoe je het album met verborgen fotos kunt verbergen.

Wanneer u een foto uit uw fotobibliotheek op de iPhone verbergt, gaat deze naar een album met verborgen fotos. Je zult het niet meer zien in je hoofdfotobibliotheek, tenzij je het zichtbaar maakt.

Volg deze stappen om een foto uit uw iPhone-fotobibliotheek te verbergen:

Open de Fotos-app Tik op de foto die je wilt verbergen Tik op het deelpictogram in de linkerbenedenhoek (rechthoek met pijl) Veeg omhoog vanaf de onderkant om te scrollen Tik op Verbergen in de lijst met opties Selecteer Verberg foto

Om fotos te zien die je op de iPhone hebt verborgen, moet je je album Verborgen fotos openen. Vanaf hier kunt u op elke foto klikken die u hebt verborgen en deze zichtbaar maken. Het keert dan terug naar uw Fotos-bibliotheek.

Volg de onderstaande stappen om verborgen fotos op de iPhone te zien en een foto zichtbaar te maken:

Open de Fotos-app Tik onderaan op het tabblad Albums Scroll naar beneden waar je het gedeelte Hulpprogrammas ziet Onder dit gedeelte ziet u Verborgen Tik op Verborgen Tik op de foto die u zichtbaar wilt maken, indien van toepassing Selecteer het deelpictogram in de linkerbenedenhoek Veeg omhoog vanaf de onderkant om te scrollen Tik op Maak zichtbaar in de opties

Het is mogelijk om niet alleen een foto op de iPhone te verbergen, maar ook om het album Verborgen fotos helemaal niet in uw albums te laten verschijnen. Als u besluit het album Verborgen fotos te verbergen, moet u dezelfde stappen hieronder volgen om het weer zichtbaar te maken telkens als u verborgen fotos wilt zien.

Open instellingen Scroll naar beneden naar Fotos Tik op Fotos Verborgen album uitschakelen

Geschreven door Britta O'Boyle.