Batterijdetails iPhone 13 onthuld in certificering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu Apples iPhone 13- reeks wordt verwacht voor het gebruikelijke tijdslot van september, zijn de geruchten over de apparaten en hun specificaties de laatste tijd echt toegenomen.

De laatste is niet eens een lek als zodanig, aangezien batterijdetails zijn gepost als onderdeel van het officiële certificeringsproces in China.

Alle apparaten hebben een 3C-certificering (China Compulsory Certificate) nodig om in het land te worden verkocht, en details worden over het algemeen in officiële documenten geplaatst - vaak online.

Daarom zijn aanduidingen waarvan wordt aangenomen dat ze verwijzen naar de Apple iPhone 13 Pro, iPhone 13 en een iPhone 13 mini, gespot in een lijst met hun batterijformaten.

Het vermeldt de iPhone 13 Pro Max (A2653) met een batterij van 4.352 mAh, de iPhone 13 (A2656) met een batterij van 3.095 mAh en de iPhone 13 mini (A2660) met natuurlijk de kleinste batterijcapaciteit, namelijk 2.406 mAh. .

Deze zijn iets groter dan de batterijen van de 12 Pro Max, 12 (plus 12 Pro) en 12 mini - respectievelijk 3.687mAh, 2.815mAh en 2.227mAh.

Telefoongerichte site 91Mobiles rapporteerde over de batterijformaten, die zijn gebaseerd op een screengrab die op Weibo is gepost.

Andere recente iPhone 13-lekken zijn onder meer het 120Hz-paneel van Samsung dat naar verluidt in productie gaat voor de nieuwe handsets. U kunt daarover en andere geruchten lezen in onze ronde hier .

Geschreven door Rik Henderson.