Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verwachting de iPhone 13-modellen in de tweede helft van dit jaar onthullen - waarschijnlijk in september - en het laatste rapport beweert dat de productie is gestart voor de low-temperature polykristallijn oxide (LTPO) -schermen met 120Hz verversingssnelheden , verwacht voor de Pro-modellen. .

Het rapport - dat afkomstig is van de Zuid-Koreaanse outlet The Elec ( via 91 Mobiles ) - beweert dat Samsung Apple de LTPO 120Hz OLED-schermen zal leveren voor de iPhone 13 Pro en de iPhone 13 Pro Max, terwijl LG de OLED-schermen zal leveren voor de iPhone 13 en iPhone 13 mini.

Volgens het rapport is de productie van beeldschermen een maand eerder begonnen dan de zaken voor de iPhone 12-modellen . Dit zou erop kunnen wijzen dat Apple hoopt opnieuw vertragingen te voorkomen en we kunnen een terugkeer verwachten naar een lancering in september voor de iPhone in 2021.

Apple biedt sinds 2017 120Hz Pro Motion-schermen aan op zijn iPad Pro-lijn, maar de technologie moet nog worden overgezet naar de iPhone, ondanks dat veel andere telefoonfabrikanten 120Hz-schermen aanbieden, waaronder Samsung en OnePlus. Google zal naar verwachting ook vernieuwingssnelheden van 120 Hz bieden op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro , die in oktober uitkomen.

Apple M1 iMac beoordeeld, Amazon MGM buy-out en meer - Pocket-lint Podcast 105 Door Rik Henderson · 1 juni 2021

Wat een verversingssnelheid van 120 Hz inhoudt, lees je in onze aparte feature . We hebben ook een andere functie die alle geruchten rond de iPhone 13-modellen afrondt, waaronder een kleinere inkeping en een ingebouwde vingerafdruksensor.

Geschreven door Britta O'Boyle.