Hoe u uw iPhone in een vergrootglas kunt veranderen en tips en trucs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn zoveel functies in de iOS-software dat zelfs als je een ervaren gebruiker bent en jezelf als een expert zou beschouwen als het om je iPhone gaat, er waarschijnlijk nog steeds een paar zijn waarvan je niet op de hoogte was.

Of je nu al je Safari-tabbladen tegelijk sluit, het Apple-logo op de achterkant instelt om als een extra sneltoets te gebruiken , of een document scant en ondertekent met alleen je telefoon, de lijst is behoorlijk omvangrijk.

Je kunt je iPhone ook in een vergrootglas veranderen, zodat je hulp krijgt bij het lezen van kleinere lettertjes, of om erachter te komen hoe dicht mensen bij je staan. Hier leest u hoe u het inschakelt en enkele tips en trucs voor het gebruik ervan.

Er is een ingebouwd vergrootglas op uw iPhone , dat u, als u het eenmaal hebt ingeschakeld, op een aantal manieren kunt gebruiken en starten.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 1 juni 2021

Wanneer u Vergrootglas inschakelt, verschijnt een afzonderlijke app op uw startscherm, maar u kunt de functie ook openen door de functie Terugtikken in te stellen zodat u dubbel of driemaal op de achterkant van uw iPhone tikt, of door Toegankelijkheidssnelkoppelingen in te stellen zodat u kan driemaal tikken op de zijknop op een Face ID-telefoon en de homeknop op een Touch ID-telefoon . Het vergrootglas is ook te gebruiken in combinatie met de zaklamp van je iPhone.

Volg deze stappen om de vergrotingsfunctie in te schakelen:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Toegankelijkheid Tik op Vergrootglas Zet de schakelaar aan

Volg deze stappen om het vergrootglas te starten met de zijknop of de startknop op uw iPhone:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Toegankelijkheid Tik op Toegankelijkheidssnelkoppeling Tik op Vergrootglas om het te selecteren Tik driemaal op de zijknop of startknop op uw iPhone om het vergrootglas te starten

Volg deze stappen om het vergrootglas te starten door twee of drie keer op de achterkant van uw iPhone te tikken:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Toegankelijkheid Tik op Touch Tik op Terug Tik op Selecteer Double Tap of Triple Tap Scroll naar beneden en selecteer Vergrootglas Tik tweemaal of driemaal op de achterkant van je iPhone om het vergrootglas te starten, afhankelijk van wat je hebt ingesteld

Nadat u de vergrootglasfunctie op uw iPhone hebt ingeschakeld, is deze heel eenvoudig te gebruiken. Start het vergrootglas door de app op uw startscherm te openen of door een van de hierboven genoemde methoden te gebruiken.

Door op de grote ronde knop onder aan uw scherm te tikken, kunt u een foto maken in het vergrootglas en vervolgens de schuifregelaar onder de foto gebruiken om in en uit te zoomen.

U kunt ook de muisaanwijzer op uw iPhone plaatsen over wat u wilt vergroten en de schuifregelaar met de gele cirkel gebruiken om in en uit te zoomen.

Als je op het Torch-icoontje onder de schuifregelaar tikt, gaat je iPhone-zaklamp aan en kun je deze gebruiken in combinatie met het vergrootglas.

Het pictogram met de twee mensen naast het fakkelpictogram detecteert mensen om je heen en vertelt je hun nabijheid. Tik gewoon op het pictogram om het in te schakelen. In de instellingen (toegankelijk via het insteltandwiel linksonder in het vergrootglasscherm), kunt u Detectie van personen kiezen en vervolgens Meters of Voeten selecteren, evenals een afstand selecteren waarop u geluidsfeedback wilt om u te waarschuwen wanneer mensen worden gedetecteerd.

Om meerdere fotos te selecteren om op een vergrootglas te bekijken, tikt u op het dubbele rechthoekpictogram in de rechter benedenhoek en maakt u vervolgens uw fotos. U ziet dan een geel vak waarmee u uw fotos kunt bekijken.

Om een vergrote foto in uw Fotos op te slaan, maakt u de foto met de grote ronde knop onder aan het scherm en tikt u vervolgens op het pictogram voor delen in de rechterbovenhoek. Selecteer hier Afbeelding opslaan in de lijst.

Geschreven door Britta O'Boyle.