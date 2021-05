Hoe u onbekende bellers op uw iPhone kunt dempen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn tal van functies in de iOS-software op uw iPhone waarmee u verschillende taken kunt uitvoeren.

Sommige hiervan zijn gemakkelijk te vinden, zoals het inschakelen van Bluetooth of Wi-Fi, terwijl andere, zoals het tegelijkertijd sluiten van alle Safari-tabbladen of het gebruik van het Apple-logo als een geheime knop , iets meer verborgen zijn.

Onbekende bellers het zwijgen opleggen, valt in het laatste kamp. En als we het stilzetten zeggen, bedoelen we niet het stilzetten van de oproep zodra deze overgaat, we bedoelen het stilzetten van onbekende bellers en nummers zodat ze helemaal niet overgaan en naar uw voicemail worden gestuurd.

Hier leest u hoe u onbekende bellers op uw iPhone het zwijgen oplegt, zodat u weet wanneer uw iPhone overgaat, het iemand is die u kent.

Volg de onderstaande stappen om uw iPhone uit te zetten zodat deze niet overgaat wanneer een onbekende beller of onbekend nummer u overgaat.

Het is vermeldenswaard dat wanneer u dit inschakelt, u de oproep nog steeds in uw recente lijst ziet verschijnen en dat u een pop-upmelding krijgt met de melding Gesprek met stilte met het nummer, maar uw iPhone gaat niet over als de oproep wordt gedaan. komt door en de beller wordt naar uw voicemail gestuurd.

Open Instellingen op je iPhone Scroll naar beneden en tik op Telefoon Tik op Onbekende bellers stilzetten Zet de schakelaar aan

Als u een specifiek nummer wilt blokkeren zodat ze niet alleen het zwijgen worden opgelegd, maar ze u niet kunnen bellen, FaceTime u kunnen bellen, u een e-mail kunnen sturen of u een bericht kunnen sturen, volg dan de onderstaande stappen:

Open de Telefoon-app op uw iPhone Tik onderaan op het tabblad Recent Tik op de i naast het nummer dat u wilt blokkeren Selecteer Deze beller blokkeren onderaan de contactkaart

Als u een contactpersoon wilt blokkeren die u op uw telefoon heeft opgeslagen, volgt u onderstaande stappen:

Open de Instellingen-app op uw iPhone Scroll naar beneden en tik op Telefoon Tik op Geblokkeerde contacten Selecteer Nieuwe toevoegen ... Zoek het contact dat u wilt blokkeren

Volg de onderstaande stappen om te zien welke nummers u op uw iPhone hebt geblokkeerd:

Open de Instellingen-app op uw iPhone Scroll naar beneden en tik op Telefoon Tik op Geblokkeerde contacten Er verschijnt een lijst met uw geblokkeerde contacten Als u een contactpersoon wilt deblokkeren, drukt u rechtsboven op Bewerken en selecteert u Blokkering opheffen

Geschreven door Britta O'Boyle.