(Pocket-lint) - We houden allemaal van een geheime of meer verborgen truc in software en er zijn er genoeg in iOS. Van het in één keer sluiten van al je Safari-tabbladen tot het terugdraaien van Tik op je iPhone zodat je twee of drie keer op het Apple-logo aan de achterkant kunt tikken om een taak te voltooien die je hebt ingesteld.

Er zijn enkele uitstekende edelstenen die de moeite waard zijn om te weten. We hebben een aparte functie voor tips en trucs voor de iPhone , maar zo nu en dan halen we graag enkele van onze favoriete trucs uit, zoals hoe je een document scant en ondertekent met je iPhone , of je cameraflitser instellen als melding indicator .

Hier bekijken we hoe u kunt voorkomen dat de in-app-beoordelingswaarschuwingen op uw telefoon worden weergegeven wanneer u een app gebruikt.

Pop-ups voor app-feedback zijn standaard ingeschakeld, dus het kan zijn dat u een vak hebt zien verschijnen wanneer u een app gebruikt waarin u wordt gevraagd of u de app leuk vindt, met de optie om deze een sterbeoordeling tussen één en vijf te geven en uw terugkoppeling.

Als u iemand bent die van een app houdt, maar u niet per se een recensie wilt schrijven of de ontwikkelaars uw feedback wilt geven, kunt u de in-app-beoordelingswaarschuwingen uitschakelen zodat u geen herinneringen krijgt om een app te beoordelen terwijl u opnieuw gebruiken of wanneer u het sluit.

Volg deze stappen om pop-ups van app-beoordelingen uit te schakelen:

Open Instellingen op uw iPhone of iPad Scrol omlaag naar App Store Schakel in-app-beoordelingen en recensies uit

Dat is alles, je bent helemaal klaar. Je zou niet langer die pop-ups moeten krijgen die je vragen of je een bepaalde app leuk vindt. Graag gedaan.

Geschreven door Britta O'Boyle.