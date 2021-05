Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft iOS 14.6 en iPadOS 14.6 openbaar gemaakt. U kunt deze software-updates nu controleren in de app Instellingen op uw iPhone of iPad.

De 14.6-update is niet zo groot als de 14.5-update , maar het introduceert nog steeds een aantal belangrijke functies, zoals Apple Podcasts-abonnementen. Hierdoor kunnen makers van podcasts abonnementskosten innen van hun luisteraars. Het betekent ook dat u als abonnee kunt betalen om advertentievrije bonusinhoud te ontgrendelen en vroege toegang te krijgen. NPR, de Los Angeles Times, Sony Music Entertainment, Wondery en anderen zijn allemaal van plan om premium podcast-inhoud te introduceren.

Apple werkt ook de Apple Podcasts-app bij met de mogelijkheid om alle afleveringen als afgespeeld te markeren, oude afleveringen te herstellen en downloads te verwijderen.

Met de nieuwe OS-update kunnen Apple Music-abonnees ook lossless audio of Dolby Atmos inschakelen. Houd er rekening mee dat Apple onlangs heeft aangekondigd dat het zijn volledige muziekcatalogus zonder extra kosten upgradet naar verliesloze audio. Het introduceerde ook Apple Music‌ Spatial Audio met Dolby Atmos , dat een meeslepende, multidimensionale audio-ervaring zal bieden. Beide functies zijn gepland om in juni aan te komen, en nu ondersteunt Apple Music ze.

Met name de iOS 14.6-update van Apple bevat een aantal andere verbeteringen. Voor AirTag-bezitters bevat iOS 14.6 de optie om een e-mailadres toe te voegen als contactmethode voor wanneer de item-tracker zich in de verloren-modus bevindt. Er is ook het delen van Apple Card Family , met ondersteuning voor maximaal vijf personen.

iOS 14.6 komt een maand na de lancering van iOS 14.5, een update die Apple Watch iPhone-ontgrendeling, Apple Maps-crowdsourcing bij ongelukken en meer toevoegt. Zowel de iOS 14.6- als de iPadOS 14.6-updates kunnen gratis via de ether worden gedownload. Ga gewoon naar Instellingen> Algemeen> Software-update.

Geschreven door Maggie Tillman.