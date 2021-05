Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wie houdt er niet van een verborgen truc? Of het nu gaat om het instellen van het Apple-logo op de achterkant van je iPhone als een geheime knop, het maken van een volledige schermafbeelding van een hele webpagina of het tegelijkertijd sluiten van alle Safari-tabbladen , Apples iPhone heeft tal van handige trucs ingebed in zijn iOS-software.

Als je, net als wij, je iPhone vaak met de voorkant naar beneden legt, is deze truc in deze functie een goede om te weten. Je kunt je iPhone zo instellen dat de cameraflitser oplicht als je een melding krijgt. Hier is hoe.

Net als bij het veranderen van het Apple-logo op de achterkant van je iPhone in een geheime knop , is het veranderen van je cameraflitser in een meldingsindicator te vinden in de toegankelijkheidsopties van iOS.

Indien ingeschakeld, knippert de flitser naast de lenzen van de camera aan de achterzijde wanneer er een melding binnenkomt. U kunt niet aanpassen welke meldingen ervoor zorgen dat de cameraflitser gaat branden, dus houd er rekening mee dat wanneer u deze inschakelt, alle meldingen ervoor zorgen dat de flitser kort oplicht.

Volg de onderstaande stappen om van uw cameraflitser een meldingsindicator te maken:

Open Instellingen op je iPhone Tik op Toegankelijkheid Tik op Audio / Visueel Schakel LED-flitser in voor waarschuwingen Schakel Flash in op Stil

Geschreven door Britta O'Boyle.