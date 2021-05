Wat is iCloud-sleutelhanger? Apples wachtwoordbeheerder voor iPhone en Mac uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn meerdere wachtwoordmanagers van derden beschikbaar voor iPhone en iPad waarmee u uw wachtwoorden kunt opslaan, zodat u ze niet hoeft te onthouden.

Apple biedt echter zijn eigen wachtwoordbeheerder genaamd iCloud-sleutelhanger, en het werkt op iPhone, iPad , iPod Touch en Mac .

Hier is alles wat u moet weten over Apples wachtwoordbeheerder, iCloud-sleutelhanger, hoe het werkt en hoe u het kunt instellen om uw wachtwoorden te onthouden.

iCloud-sleutelhanger is Apples eigen wachtwoordbeheerder die wordt ondersteund op iPhone-, iPad-, iPod- en Mac-apparaten.

Hiermee kunt u uw website- en app-wachtwoorden, creditcardinformatie, Wi-Fi-netwerkinformatie en andere accountinformatie up-to-date houden op alle Apple-apparaten die zijn goedgekeurd en gekoppeld aan uw Apple ID.

Het kan ook de accounts die u gebruikt in Mail, Contacten, Agenda en Berichten up-to-date houden.

Om Apple iCloud-sleutelhanger te gebruiken, moet op een Apple-apparaat iOS 8.4.1 of hoger, iPadOS 13 of hoger en MacOS X 10.10.5 of hoger worden uitgevoerd.

De iCloud-sleutelhanger van Apple is beveiligd met 256-bits AES-codering tijdens opslag en verzending. De verzamelde gegevens kunnen niet door Apple worden gelezen en worden beschermd door een sleutel die is gemaakt van informatie die uniek is voor uw apparaat en is gecombineerd met de toegangscode van uw apparaat.

Wanneer iCloud-sleutelhanger is ingesteld, worden wachtwoorden en creditcardgegevens, maar niet de beveiligingscode, samen met andere accountgegevens zoals gebruikersnamen en wifi-wachtwoorden automatisch ingevuld.

Voor sommige Apple-apparaten, zoals de iPhone, moet u zich authenticeren met Touch ID of Face ID om de respectieve informatie in te vullen.

Volg deze stappen om Apple iCloud-sleutelhanger op iPhone, iPad en iPod Touch in te stellen:

Open Instellingen op uw iPhone, iPad of iPod Touch Tik bovenaan op uw naam Tik op iCloud Tik op Keychain Schakel Keychain in. Mogelijk wordt u om uw Apple ID en wachtwoord gevraagd

Volg deze stappen om iCloud-sleutelhanger op Mac in te stellen:

Open het Apple-menu in de linkerbovenhoek van uw scherm Tik op Systeemvoorkeuren Klik op Apple ID Tik op iCloud in de zijbalk Vink Keychain aan om het in te schakelen Voer uw Apple ID en wachtwoord in

U moet tweefactorauthenticatie op Mac uitvoeren om iCloud-sleutelhanger te gebruiken.

U kunt Siri vragen uw opgeslagen wachtwoorden te zoeken en Siri vragen om een specifiek wachtwoord voor een specifieke site te zoeken. Als u bijvoorbeeld zegt "Hé Siri, wat is mijn wachtwoord voor Netflix ", zou het resultaat moeten worden geretourneerd.

Als alternatief kunt u deze stappen volgen om uw opgeslagen wachtwoorden op iCloud-sleutelhanger op iPhone, iPad en iPod Touch te bekijken en te bewerken:

Open Instellingen op uw iPhone, iPad of iPod Touch Selecteer wachtwoorden Of selecteer Wachtwoorden en accounts en vervolgens Website- en app-wachtwoorden als iOS 13 of eerder wordt uitgevoerd Gebruik Touch ID of Face ID wanneer u wordt gevraagd om wachtwoorden te bekijken Tik op een website om het wachtwoord te zien Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek om een wachtwoord te bewerken Tik onderaan op Wachtwoord verwijderen om het te verwijderen

Net als bij iPhone en iPad, kunt u Siri gebruiken om uw wachtwoorden op Mac te vinden.

Als alternatief, volg deze stappen om opgeslagen wachtwoorden op Mac te vinden:

Open Safari Kies Voorkeuren in het Safari-menu in de linkerbovenhoek Klik op Wachtwoorden Log in met Touch ID, voer het wachtwoord voor je Mac in of verifieer je wachtwoord met een Apple Watch met watchOS 6 of hoger Selecteer een website om het wachtwoord te zien Tik op Details wanneer een website is geselecteerd om een wachtwoord bij te werken en tik op Gereed daarna Tik op Verwijderen wanneer een website is geselecteerd om een wachtwoord te verwijderen

Volg de onderstaande stappen om een wachtwoord uit iCloud-sleutelhanger op een iPhone, iPad of iPod te verwijderen:

Open instellingen Tik op Wachtwoorden Tik op de website voor het wachtwoord dat u wilt verwijderen Tik onderaan op Wachtwoord verwijderen

Volg deze stappen om een wachtwoord uit iCloud-sleutelhanger op de Mac te verwijderen:

Open Safari Tik op Voorkeuren in het Safari-menu Klik op Wachtwoorden Selecteer de website waarvan u het wachtwoord wilt verwijderen Tik op Verwijderen onder aan de lijst

Er zijn verschillende apps voor wachtwoordbeheer beschikbaar, van 1Password en Dashlane tot KeePass en LastPass.

Geschreven door Britta O'Boyle.