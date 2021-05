Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal geweldige tips en trucs verborgen in de software van de iPhone. Of je nu een document scant zonder een app van een derde partij, of het Apple-logo op de achterkant als een andere knop gebruikt , het heeft een aantal uitstekende edelstenen om alles een beetje gemakkelijker te maken.

We hebben een functie die enkele van de beste tips en trucs voor de iPhone samenvat , maar hier concentreren we ons op het sluiten van alle Safari-tabbladen op je iPhone in één keer.

Je weet misschien al hoe je dit moet doen, maar als je dat niet doet, ben je welkom, want deze kleine truc is een van onze favorieten.

Als je net als wij bent en je hebt uiteindelijk meerdere Safari-tabbladen geopend, kan het erg lang duren om ze allemaal afzonderlijk te sluiten. We hebben er eerder 220 open gehad.

U moet ze nog steeds afzonderlijk sluiten als er enkele tabbladen zijn die u open wilt houden - of u kunt hiervan een notitie maken en ze daarna opnieuw openen - maar als u ze allemaal in één keer wilt sluiten, kunt u het volgende doen: :

Open de Safari-app op je iPhone Houd de vierkanten in de rechter benedenhoek ingedrukt Tik op Alle [x] tabbladen sluiten Bevestig Alle [x] tabbladen sluiten

Als je een MacBook hebt aangemeld bij dezelfde Apple ID als je iPhone , wanneer je de Safari-app opent en op de twee vierkantjes in de rechterbenedenhoek tikt, zie je een lijst met de paginas die op je MacBook zijn geopend onder de paginas die zijn geopend op uw iPhone.

Het is niet mogelijk om ze allemaal tegelijk te sluiten vanaf je iPhone, maar als je van rechts naar links veegt op elk tabblad in de lijst, verschijnt de optie "Sluiten", zodat je erop kunt klikken en het op je Mac vanaf je Mac kunt sluiten. iPhone.

Met de privénavigatiemodus op Safari kunt u websites bezoeken zonder dat Safari onthoudt welke paginas u heeft bezocht, uw zoekgeschiedenis of uw gegevens voor automatisch aanvullen wanneer u het tabblad sluit.

Volg deze stappen om een privé-browsertabblad in Safari op uw iPhone te openen:

Open de Safari-app op je iPhone Houd de vierkanten in de rechter benedenhoek ingedrukt Selecteer Nieuw privétabblad

Je kunt ook één keer op de vierkanten tikken, tik op Privé in de linkerhoek om deze te markeren en tik op de + in het midden om een nieuw privé-browsertabblad te openen.

Geschreven door Britta O'Boyle.