Apple iOS 15 releasedatum, functies en wat we willen zien

(Pocket-lint) - Apple introduceert elk jaar een grote software-update. Het bedrijf bekijkt doorgaans een voorbeeld van de update en geeft ons een indicatie van welke functies er komen op de ontwikkelaarsconferentie in juni , gevolgd door de volledige release met de nieuwe iPhones later in het jaar.

Voor 2021 is de software-update iOS 15. Hier is alles wat we willen zien over de volgende grote softwareversie in combinatie met alle geruchten die we er tot nu toe over hebben gehoord.

Vooruitblik juni 2021

September 2021

De iOS 15-update zal naar verwachting samen met de volgende iPhone worden uitgebracht - naar verluidt de iPhone 13 . Voorafgaand aan 2020 werd de iPhone onthuld in de eerste week van september - normaal gesproken op dinsdag - en die vrijdag beschikbaar gemaakt, dan zou de nieuwe software ook beschikbaar zijn, soms een dag ervoor.

Als Apple terugkeert naar het gebruikelijke patroon van vóór 2020, kan het zijn dat de iPhone 13-modellen op 7 september worden onthuld, waardoor de releasedatum van iOS 15 rond 9 of 10 september zou zijn.

Natuurlijk is er nog niets officieel bekend, en dat zal ook de komende maanden niet zijn, maar we verwachten wel meer te leren over enkele van de functies die naar iOS 15 komen op Apples WWDC. De ontwikkelaarsconferentie vindt dit jaar plaats tussen 7 en 11 juni.

Opnieuw ontworpen controlecentrum

Bijgewerkt vergrendelscherm

Meldingswijzigingen

Privacy verandert

Op basis van geruchten zou iOS 15 een opnieuw ontworpen Control Center kunnen brengen. Er is ook sprake van bijgewerkte privacyfuncties, een bijgewerkt vergrendelscherm en volledige ondersteuning voor AirTags met animaties.

Er wordt gezegd dat de manier waarop gebruikers met meldingen omgaan, ook voor iOS 15 kan veranderen. Blijkbaar is Apple van plan om gebruikers in staat te stellen verschillende meldingsvoorkeuren in te stellen om hun status te verdedigen. Er wordt beweerd dat er een menu zal zijn waarmee gebruikers kunnen selecteren of ze rijden, slapen, werken of een aangepaste categorie selecteren en er zal ook een automatische antwoordoptie zijn die de status verdedigt.

Ondertussen wordt gezegd dat iMessage kan worden bijgewerkt om socialer te zijn, om te concurreren met WhatsApp. We vermoeden dat dit de optie zou kunnen zijn om een status of iets dergelijks toe te voegen.

In termen van privacy wordt gezegd dat er een menu zal zijn met apps die uw gegevens stilletjes verzamelen.

Er is ook een suggestie dat iOS 15 dubbele authenticatie van Face ID en Touch ID ondersteunt , wat belangrijk zou zijn als de iPhone 13-modellen een vingerafdruksensor onder het scherm hebben .

Soms weet je met software niet wat je wilt of nodig hebt totdat je het hebt en dan vraag je je af hoe je ooit zonder hebt geleefd.

Er zijn een paar dingen die we graag zouden willen zien op iOS 15:

Verbeteringen aan Siri

Mogelijkheid om categorieën in de app-bibliotheek te bewerken

Keuze om App Library als standaardweergave te hebben

Verbeteringen om het scherm te vergrendelen

Altijd te zien

Dark Sky-integratie

Apple Watch om de iPhone zonder masker te ontgrendelen (Touch ID-gebruikers)

Appstores van derden

Betere ondersteuning voor smartwatches van derden (onwaarschijnlijk, we weten het)

Op basis van geruchten wordt iOS 15 niet ondersteund op de iPhone 6S, 6S Plus of de iPhone SE (2016). De lijst met iPhones die naar verwachting door de nieuwe software zullen worden ondersteund, is daarom als volgt:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over iOS 15.

Mark Gurman van Bloomberg meldde dat iOS 15 een update zal brengen in de manier waarop gebruikers met meldingen omgaan, extra privacybescherming en een bijgewerkt vergrendelscherm. Gurman noemde ook een herontwerp van de iMessages-app, hoewel zijn bronnen zeiden dat dit later zou kunnen komen.

Een rapport over iPhonesoft beweerde dat iOS 15 een opnieuw ontworpen Control Center zou kunnen brengen, samen met animaties en volledige ondersteuning voor AirTags. Het rapport noemde ook dubbele authenticatie, waardoor zowel Face ID als Touch ID mogelijk zou zijn om een iPhone te ontgrendelen - iets dat nodig zou zijn als de iPhone 13 een vingerafdruksensor en Face ID onder het display heeft.

Volgens iPhonesoft heeft iOS 15 een A10-chip en nieuwer nodig om te kunnen werken. Er wordt gezegd dat het daarom geen ondersteuning zal bieden voor de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de iPhone SE (2016).

