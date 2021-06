Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple brengt elk jaar een grote software-update uit. Zoals gewoonlijk gaf het bedrijf een preview van de update en gaf ons een indicatie van de functies die later dit jaar zouden komen, tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) in juni .

Voor 2021 is de software-update iOS 15. Hier zijn alle functies die Apple tijdens WWDC 21 heeft aangekondigd die met iOS 15 komen. Je vindt ook eventuele geruchten met betrekking tot de software onderaan, in combinatie met onze doorlopende verlanglijst.

Voorbeeld juni 2021

september 2021

De iOS 15-update zal naar verwachting samen met de volgende iPhone worden uitgebracht, naar verluidt de iPhone 13 . Voorafgaand aan 2020 werd de iPhone in de eerste week van september onthuld - normaal gesproken op een dinsdag - en die vrijdag beschikbaar gesteld, toen de nieuwe software ook beschikbaar zou zijn, soms de dag ervoor.

Als Apple terugkeert naar zijn gebruikelijke patroon van vóór 2020, kan het zijn dat de iPhone 13-modellen op 7 september worden onthuld, wat de releasedatum van iOS 15 rond de 9 of 10 september zou plaatsen. Natuurlijk is er nog niets officieels bekend, en dat zal ook niet voor enkele maanden zijn. Apple heeft alleen gezegd dat de software in de "herfst" beschikbaar zou zijn.

Vanaf 7 juni is een ontwikkelaarsbèta van iOS 15 beschikbaar gesteld. De publieke bèta is vanaf juli beschikbaar.

Hier zijn alle functies die Apple heeft aangekondigd die naar iOS 15 komen.

FaceTime krijgt een aantal grote verbeteringen met iOS 15. Spatial Audio van Apple komt naar de iOS-videoberichtenservice, met als doel bellen natuurlijker te maken.

Er zijn ook een aantal andere nieuwe functies om oproepen beter te maken, waaronder spraakisolatie die het omgevingsgeluid blokkeert om meer focus op uw stem te leggen, en een helderder geluid biedt, en breed spectrum, dat het omgevingsgeluid omvat. U kunt met één druk op de knop tussen de twee schakelen.

Daarnaast voegt Apple een rasterweergave en portretmodus toe aan FaceTime, samen met FaceTime-koppelingen. Met FaceTime-koppelingen kunt u een koppeling maken en deze delen via Berichten, Agenda, Mail of apps van derden, zodat iedereen kan deelnemen aan een FaceTime-oproep vanuit de webbrowser op een Android- of Windows-apparaat.

Er komt ook een functie genaamd SharePlay waarmee gebruikers ervaringen kunnen delen, zoals samen naar nummers luisteren via Apple Music , synchroon naar een tv-programma of film kijken of hun schermen delen om samen apps te zien.

Een nieuwe functie voor iOS 15 genaamd Focus is ontworpen om afleiding te verminderen door meldingen en apps te filteren op basis van wat je je iPhone vertelt waarop je je focust. Er zijn vier standaardopties: Niet storen, Persoonlijk, Werk en Slaap.

De vier standaardopties gebruiken intelligentie op het apparaat - zoals uw werkuren - om te suggereren welke apps en mensen u mogelijk op de hoogte willen stellen, en stellen u ook in staat om startschermpaginas te maken met alleen bepaalde apps en widgets. Als je een Focus hebt gekozen op een van je Apple-apparaten, wordt deze ingesteld op alle andere Apple-apparaten die je hebt.

Je kunt ook een aangepaste focus maken om meldingen te filteren, vrienden automatisch te laten weten dat je niet beschikbaar bent (zoals Niet storen tijdens het rijden doet) en afleiding verbergen zonder belangrijke meldingen te missen. Met de optie Werkfocus kunt u bijvoorbeeld instellen dat alleen berichten van collegas op het werk binnenkomen, samen met e-mails, terwijl u alle andere meldingen uitschakelt totdat u overschakelt naar Persoonlijke aandacht.

Meldingen worden opnieuw ontworpen voor iOS 15, met de introductie van een meldingsoverzicht dat niet-tijdkritieke meldingen verzamelt en rangschikt op prioriteit met de meest relevante bovenaan. Deze samenvatting wordt dan op een beter moment bezorgd, bijvoorbeeld s ochtends of s avonds, in plaats van midden op de werkdag.

Het meldingenoverzicht maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om de meldingen te ordenen op basis van uw interacties met apps, terwijl dringende berichten, gemiste oproepen, enzovoort, onmiddellijk worden afgeleverd, zodat u ze niet mist.

Meldingen hebben ook contactfotos voor mensen in iOS 15 en grotere pictogrammen voor apps om ze gemakkelijker te kunnen identificeren.

iOS 15 brengt een functie genaamd Live Text die intelligentie op het apparaat gebruikt om tekst in een foto te herkennen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld een foto maken van een telefoonnummer op een foto en vervolgens het nummer bellen, of een foto maken van het wifi-wachtwoord in een café en dit op verzoek rechtstreeks naar de box kopiëren.

Er is ook een visuele zoekfunctie waarmee je een foto kunt maken van een bloem en opzoeken wat voor soort het is, of van een hond om bijvoorbeeld te ontdekken welk ras het is.

Spotlight Search wordt ook verbeterd in iOS 15, waarbij intelligentie wordt gebruikt om fotos te zoeken op locatie, mensen, scènes of objecten. Het kan ook de Live Text-functie gebruiken om tekst en handschrift in fotos te vinden, terwijl het ook webafbeeldingen biedt en betere resultaten biedt voor acteurs, muzikanten, tv-shows en films.

Als je naar een contact zoekt, zie je ook recente gesprekken, gedeelde fotos en zelfs hun locatie als je ze deelt op Zoek mijn.

Updates voor de Fotos-app omvatten de introductie van een gedeelte Gedeeld met jou, samen met een grote update van de Herinneringen-functie. Apple Music wordt geïntegreerd in Memories in iOS 15 en er is ook een meer interactieve interface.

De integratie met Apple Music maakt gebruik van intelligentie op het apparaat om ook songsuggesties te personaliseren die tot doel hebben de herinneringen tot leven te brengen en de geheugenrollen zullen de muziek zien aanpassen aan de toon en het ritme.

Ondersteuning voor extra soorten sleutels komt naar Apple Wallet, samen met digitale autosleutels , met iOS 15. Gebruikers in deelnemende staten in de VS kunnen hun rijbewijs of staats-IDs toevoegen aan de Wallet-app, en er komt ook ondersteuning zodat uw iPhone uw huis, kantoor en hotelkamer kan ontgrendelen.

De Transportation Security Administration werkt eraan om veiligheidscontroles op luchthavens in te schakelen als de eerste plaats die een digitale identiteitskaart accepteert, terwijl Hyatt de eerste hotelgroep is die eraan werkt dat hun klanten hun iPhone kunnen gebruiken om hun kamers te ontgrendelen.

De Weather-app wordt opnieuw ontworpen voor iOS 15, wat een veel diepere integratie met Dark Sky benadrukt. De weer-app zal meer grafische weergaven van weergegevens zien, samen met kaarten op volledig scherm, dynamische lay-outs die veranderen op basis van het weer en een opnieuw ontworpen geanimeerde achtergrond die de omstandigheden weerspiegelt.

U wordt ook gewaarschuwd met meldingen wanneer regen of sneeuw begint en stopt.

Kaarten heeft ook een revisie ondergaan in iOS 15, met verbeterde details in steden voor buurten, commerciële districten, hoogteverschillen, gebouwen en speciaal ontworpen oriëntatiepunten. Er komt een nachtmodus met een "maanverlichte gloed" en er zijn ook nieuwe wegkleuren en labels.

Bovendien zorgt iOS 15 voor een driedimensionale rijervaring in de stad wanneer je navigeert met je iPhone of CarPlay , met meer details over de weg, zoals busbanen en voetgangersoversteekplaatsen. Er is ook augmented reality aan boord van Maps in iOS 15 wanneer je je iPhone omhoog houdt, wat een zeer nauwkeurige positie en gedetailleerde wandelinstructies biedt.

Degenen die Apple Maps gebruiken voor het openbaar vervoer, kunnen een geselecteerde treinroute volgen en krijgen meldingen wanneer het tijd is om uit te stappen.

Safari krijgt een nieuwe tabbalk in iOS 15 die onderaan het scherm verschijnt, zodat je tussen tabbladen kunt schakelen. Er zijn ook tabbladgroepen waarmee u tabbladen kunt opslaan en deze kunt openen op iPhone, iPad en Mac.

Andere functies die met iOS 15 naar Safari komen, zijn onder meer een aanpasbare startpagina en webextensies op iOS.

iOS 15 brengt meer privacycontroles, zoals geruchten. Er is spraakherkenning op het apparaat waarmee audio van Siri-verzoeken standaard volledig op uw iPhone kan worden verwerkt.

Mail Privacy Protection zorgt ervoor dat afzenders niet kunnen zien of u hun e-mail hebt geopend, terwijl ze ook een IP-adres verbergen, zodat afzenders uw locatie niet kunnen achterhalen of gebruiken om een profiel over u op te bouwen.

Bovendien geeft een app-privacyrapport u een overzicht van hoe apps de toegang tot uw locatie, fotos, camera, microfoon en contacten in de afgelopen zeven dagen hebben gebruikt en met welke andere domeinen in die tijd door de app contact is opgenomen.

De Notes-app ziet door de gebruiker gemaakte tags toegevoegd in iOS 15, zodat u notities snel kunt categoriseren. U kunt ook leden van gedeelde notities vermelden om elkaar op de hoogte te stellen van belangrijke updates. Er komt ook een activiteitsweergave in iOS 15 die de recente geschiedenis van de wijzigingen in een gedeelde notitie laat zien.

Een nieuwe functie Gedeeld met jou - kort genoemd in het gedeelte Fotos hierboven - werkt in het hele systeem in iOS 15 om artikelen, muziek, tv-programmas, fotos en al het andere dat met je wordt gedeeld via berichtgesprekken te vinden. Deze verschijnen dan in een gedeelte Gedeeld met jou in apps zoals Fotos, Safari, Apple News, Muziek, Podcasts en de Apple TV-app om je te helpen snel toegang te krijgen tot de informatie die in context wordt gedeeld.

Wijzigingen aan Siri omvatten de mogelijkheid voor de assistent om niet alleen berichten en inkomende bellers aan te kondigen wanneer hij AirPods draagt, maar ook meldingen. Je kunt Siri vragen om te delen wat er op je scherm staat als je de draadloze hoofdtelefoon draagt.

iOS 15 brengt een aantal nieuwe functies naar iCloud, waaronder Hide My Email, uitgebreide HomeKit Secure Video-ondersteuning en een nieuwe internetprivacyservice genaamd iCloud Private Relay.

De Gezondheid-app krijgt een paar nieuwe functies met iOS 15, waaronder een tabblad voor delen waarmee gebruikers hun gezondheidsgegevens kunnen delen met familie, verzorgers of een zorgteam. Het introduceert ook Trends om u te focussen op betekenisvolle veranderingen in uw gezondheidsstatistieken, zoals een hogere hartslag in rust bijvoorbeeld.

Een gezondheidsstatistiek genaamd Walking Steadiness wordt ook geleverd met de nieuwe software, waarmee u uw valrisico kunt beheersen.

De Zoek mijn-app krijgt een aantal nieuwe mogelijkheden in iOS 15, waaronder dat gebruikers een apparaat kunnen lokaliseren dat is uitgeschakeld of gewist, samen met scheidingswaarschuwingen die u waarschuwen als u een AirTag- , Apple-apparaat of Zoek mijn-netwerkaccessoire achterlaat in een onbekende locatie. AirPods Pro en AirPods Max krijgen ook Zoek mijn netwerkondersteuning en er komt ook een nieuwe Zoek mijn-widget.

Bovendien zal iOS 15 live-streaminglocaties bieden voor familie en vrienden die hun locatie met elkaar delen.

Voor Translate zal iOS 15 een Live Translate-functie brengen, waardoor gesprekken tussen twee talen kunnen stromen. De software brengt ook systeembrede vertaling naar tekst overal op de iPhone.

Een kleine update hier, maar toch een update. De Apple TV-app zal in iOS 15 een nieuwe rij met de naam "For All of You" zien, met een verzameling shows en films op basis van iedereen in het huishouden.

Met iOS 15 verschijnen een aantal nieuwe configuratie-opties, waaronder de mogelijkheid voor bestaande iPhone-gebruikers om tijdelijk een back-up van gegevens naar iCloud te maken, zelfs zonder abonnement. Voor degenen die voor het eerst naar de iPhone gaan, is er een verbeterde optie "Verplaatsen naar iOS" voor eenvoudige overdracht van fotoalbums, bestanden, mappen en toegankelijkheidsinstellingen.

Op het gebied van toegankelijkheid biedt iOS 15 nieuwe functies voor VoiceOver, nieuwe achtergrondgeluiden om afleiding te minimaliseren en Made for iPhone-ondersteuning voor bidirectionele hoortoestellen.

Je kunt ook de weergave- en tekstgrootte per app aanpassen, en ondersteuning voor het herkennen van geïmporteerde audiogrammen komt ook naar Headphone Accommodations.

Soms weet je met software niet wat je wilt of nodig hebt totdat je het krijgt en dan vraag je je af hoe je ooit zonder hebt geleefd.

Er zijn een paar dingen die nog niet zijn bekeken en die we later dit jaar toch graag op iOS 15 zouden willen zien:

Mogelijkheid om app-bibliotheekcategorieën te bewerken

Keuze om de app-bibliotheek als standaardweergave te hebben

Verbeteringen om het scherm te vergrendelen

Altijd te zien

Apple Watch om iPhone zonder masker te ontgrendelen (Touch ID-gebruikers)

App-winkels van derden

Betere ondersteuning voor smartwatches van derden (onwaarschijnlijk, dat weten we)

Apple heeft gezegd dat iOS 15 zal worden ondersteund op de iPhone 6S en later, ondanks enkele geruchten die eerder beweerden dat dit niet het geval zou zijn. De lijst met iPhones die de nieuwe software zullen ondersteunen is daarom als volgt:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE (2016)

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

Hier zijn alle geruchten rond iOS 15.

Apple onthulde tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) enkele functies die naar de iPhone komen met een preview van iOS 15.

Mark Gurman van Bloomberg meldde dat iOS 15 een update zal brengen voor hoe gebruikers omgaan met meldingen, extra privacybescherming en een bijgewerkt vergrendelscherm. Gurman noemde ook een herontwerp van de iMessages-app, hoewel zijn bronnen zeiden dat dit later zou kunnen komen.

Een rapport over iPhonesoft beweerde dat iOS 15 een opnieuw ontworpen controlecentrum zou kunnen bieden, samen met animaties en volledige ondersteuning voor AirTags. Het rapport vermeldde ook dubbele authenticatie, waardoor zowel Face ID als Touch ID voor het ontgrendelen van een iPhone mogelijk zou zijn - iets dat nodig zou zijn als de iPhone 13 een vingerafdruksensor onder het display en Face ID heeft.

Volgens iPhonesoft heeft iOS 15 een A10-chip en nieuwer nodig om te kunnen draaien. Naar verluidt zal het daarom geen ondersteuning bieden voor de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de iPhone SE (2016).

Geschreven door Britta O'Boyle.