(Pocket-lint) - De iPhone 13-serie van Apple komt pas later dit jaar uit, maar uitgelekte schemas kunnen ons een idee geven van de veranderingen die we kunnen verwachten in vergelijking met de iPhone 12-modellen .

Volgens MacRumours , die de schemas zag, zullen er enkele wijzigingen zijn in de camerabehuizingen aan de achterkant van de iPhone 13-modellen, evenals de algehele dikte van de apparaten.

Er wordt beweerd dat de iPhone 13 en 13 Pro-modellen 7,57 mm dik zullen zijn, vergeleken met de 7,4 mm dikte van de iPhone 12-modellen, terwijl de camerabehuizingen naar verluidt gaan van ongeveer 1,5 / 1,7 mm naar 2,51 mm op de iPhone 13 en 3,65 mm. mm op de iPhone 13 Pro.

Het rapport zegt dat de toename in dikte van de camerabobbels is om te voorkomen dat de lenzen net zo goed uitsteken als bij de iPhone 12-modellen, waardoor een meer naadloze afwerking mogelijk is. Er wordt ook gezegd dat de camerabehuizing in het algemeen bij alle modellen groter zal worden.

MacRumours beweert dat de iPhone 13-modellen een camerabehuizing zullen zien van ongeveer 29 x 29 mm, terwijl de iPhone 13 Pro-modellen naar verluidt 36 x 37 mm zijn, wat naar verluidt ongeveer hetzelfde is als de huidige iPhone 12 Pro Max .

Andere geruchten rond de iPhone 13-modellen suggereren dat we enkele cameraverbeteringen zullen zien, zoals sensor-shift-stabilisatie die naar meer modellen zal komen. Er wordt ook gedacht dat de iPhone 13-modellen met een kleinere inkeping zouden kunnen komen en er is enige sprake van ProMotion-displays. Je kunt alles over de geruchten over de iPhone 13 lezen in onze aparte round-up-functie .

Geschreven door Britta O'Boyle.