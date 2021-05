Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je weet het misschien niet, maar je iPhone , iPad en iPod touch hebben allemaal een verborgen scanner ingebed in hun software, zodat je documenten kunt scannen en verzenden zonder dat je een app van derden nodig hebt. Er is ook een manier om een document te ondertekenen.

Er zijn natuurlijk een aantal apps van derden om te scannen, waarvan sommige enkele handige functies bieden, maar als u alleen een document wilt scannen en verzenden, of een document wilt ondertekenen met alleen uw iPhone of iPad , kunt u dit als volgt doen.

Volg deze instructies om een document te scannen met uw iPhone, iPad of iPod touch:

Open de Notes-app op uw iPhone, iPad of iPod touch Maak een nieuwe notitie Tik op het pictogram van de cameraknop (dit wordt onderaan weergegeven als het toetsenbord niet is geopend) Tik op Documenten scannen Plaats het document dat u wilt scannen in het zicht van de camera U kunt in de rechterbovenhoek Auto selecteren. Als dit is geselecteerd, zal de camera uw document automatisch inkaderen en scannen. Als u zich in de handmatige modus bevindt, lijnt u het document uit (er verschijnt een geel kader omheen) en drukt u op de sluiterknop. Tik op de scan in de linkerbenedenhoek en tik op het bijsnijdgereedschap U kunt vervolgens de hoeken slepen om uw scan aan te passen Tik op Gereed Tik vervolgens op Opslaan.

U kunt ook een document scannen met de Mail-app. Open Mail> Maak een nieuwe e-mail> Houd ingedrukt in het inhoudsvak totdat het zwarte vak verschijnt> Tik op de rechterpijl totdat je Document scannen ziet> Tik op Opslaan. U kunt de scan vervolgens rechtstreeks vanuit Mail verzenden.

Het is ook mogelijk om een document te ondertekenen met je iPhone of iPad en hoewel het iets natuurlijker is als je de Apple Pencil en een compatibele iPad hebt, is het ook gemakkelijk met een iPhone, iPad of iPod touch.

Volg de onderstaande instructies om een document te ondertekenen met uw iPhone, iPad of iPod touch:

Zoek het document dat u wilt ondertekenen Houd de bestandsnaam ingedrukt Tik op Delen Selecteer Markup Tik op de "+" in de rechter benedenhoek Tik op Handtekening Onderteken uw naam met uw vinger of Apple Pencil op een compatibele iPad Tik bovenaan op Gereed Sleep uw handtekening naar waar u maar wilt in het document Versleep de hoeken van het vak om uw handtekening kleiner te maken Tik op Gereed in de linkerbovenhoek Tik op Bestand opslaan in ...

Opmerking: als je eenmaal een handtekening hebt gemaakt, is dit een optie wanneer je de volgende keer een document gaat ondertekenen, zodat je het gewoon kunt selecteren om het aan een ander document toe te voegen, of je kunt ervoor kiezen om nog een handtekening toe te voegen.

Apple heeft een functie genaamd Continuïteit die op al zijn apparaten werkt, van iPhone en iPad tot Mac, waardoor je apparaten beter kunnen samenwerken. U kunt alles lezen over Continuïteit en alles wat het te bieden heeft in onze aparte functie .

Een van de kenmerken van Continuïteit is de mogelijkheid om een document te scannen met uw iPhone of iPad en het verschijnt echter direct op uw Mac. Hier is hoe:

Open een ondersteunde applicatie op uw Mac (zoals Mail, Berichten, Notities) Control-klik in het documentvenster waarin u het gescande document wilt laten verschijnen, of kies Bestand> Invoegen U moet dan Importeren of invoegen vanaf iPhone of iPad selecteren Kies vervolgens Document scannen Hiermee open je de camera-app op je iPhone of iPad Plaats het document in de weergave van de camera van uw iPhone / iPad Sla de scan op Het gescande document verschijnt automatisch op je Mac in de applicatie die je bij de start hebt geopend

Geschreven door Britta O'Boyle.