Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat uw iPhone en iPad binnen enkele dagen nieuwe trucs zullen krijgen.

Apple heeft verschillende bètaversies van iOS 14.5 en iPadOS 14.5 uitgebracht die ontwikkelaars kunnen testen, wat aangeeft dat de software-updates een release voor het grote publiek naderen. Het bedrijf hield echter een evenement met Spring Loaded in april 2021 zonder bericht wanneer de updates worden gelanceerd. Het heeft echter een paar persberichten uitgebracht voor zijn nieuwe hardwareproducten, en onderaan zijn aanwijzingen begraven over wanneer de updates eindelijk zullen arriveren.

In een persbericht voor Apples tegel-achtige AirTag-tracker heeft Apple bijvoorbeeld stilletjes onthuld dat iOS 14.5 en iPadOS 14.5 vanaf "volgende week" zullen verschijnen. Houd er rekening mee dat de AirTags op vrijdag 30 april 2021 in de uitverkoop gaan en alleen werken met apparaten. met iOS 14.5 of hoger In een ander persbericht voor de nieuwe paarse iPhone 12 en iPhone 12 Mini zei Apple dat de telefoons worden geleverd met iOS 14.5. Ook zij zullen op 30 april in de verkoop gaan.

Tel alles bij elkaar op en de volgende software-updates voor de besturingssystemen voor telefoons en tablets van Apple zouden tegen het einde van de maand moeten verschijnen. Het zijn geen enorme updates, maar er zijn tal van welkome verbeteringen, waaronder de mogelijkheid om je iPhone X of hoger te ontgrendelen met Face ID terwijl je een gezichtsmasker draagt.

Bekijk hier onze uitgebreide gids om alle nieuwe functies van je iPhone en iPad te ontdekken.

Geschreven door Maggie Tillman.