(Pocket-lint) - Apples AirTags zijn een iPhone-accessoire waarmee je belangrijke items, zoals je sleutels of je rugzak, kunt bijhouden via de Find My-app en het netwerk.

Het zijn kleine, ronde apparaten die kunnen worden gepersonaliseerd, maar ook voorzien zijn van een IP67-classificatie , een door de gebruiker vervangbare batterij en de U1-chip van Apple die ook terug te vinden is in de iPhone 12-modellen en iPhone 11-modellen.

Met deze U1-chip kunnen de AirTags een functie bieden die Precision Finding wordt genoemd. Hier is alles wat u moet weten over Precision Finding en hoe het werkt.

Precision Finding is een geavanceerde technologie binnen Apples AirTags die nauwkeuriger de afstand en richting naar een verloren AirTag kan bepalen wanneer deze binnen bereik is.

Hiermee kunnen gebruikers een nauwkeurigere routebeschrijving naar hun items krijgen, zolang ze een iPhone 12-model of iPhone 11-model hebben.

Precision Finding biedt directionele instructies op uw iPhone-display om gebruikers naar hun verloren AirTag te leiden wanneer ze op de knop "Speel geluid af" in de Find My-app voor de respectievelijke AirTag tikken. Er verschijnt een grote pijl die aangeeft in welke richting ze moeten lopen, met instructies als 4 meter naar rechts en 1 meter in de buurt, zodat gebruikers hun apparaten kunnen lokaliseren.

Precision Finding maakt gebruik van de U1-chip in AirTags en de iPhone 12- en iPhone 11-modellen. De U1-chip van Apple maakt gebruik van ultrabreedbandtechnologie om andere met U1 uitgeruste apparaten nauwkeurig te lokaliseren en te communiceren, waardoor AirTags- en iPhone 12/11-modellen kunnen samenwerken.

De technologie combineert input van de camera, ARKit, versnellingsmeter en gyroscoop van je iPhone om je met een combinatie van geluid, haptiek en visuele feedback naar je verloren AirTag te leiden.

Precision Finding kan ook werken met de toegankelijkheidsfuncties die in iOS zijn ingebouwd, zoals VoiceOver, en gebruikers die blind of slechtziend zijn, doorverwijzen naar een AirTag met aanwijzingen zoals hierboven vermeld, "AirTag bevindt zich 3 meter verder aan uw linkerhand", bijvoorbeeld.

Precisie zoeken vereist de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max om te kunnen werken.

Precisie zoeken is ook niet beschikbaar in landen en regios waar ultrabreedbandtechnologie aan beperkingen onderhevig is.

