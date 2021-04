Tracking van iOS-apps: hoe u kunt voorkomen dat iPhone- en iPad-apps delen wat u doet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apps die u volgen via andere apps en websites op iOS, iPadOS en tvOS, zullen nu uw uitdrukkelijke toestemming moeten vragen om dit te doen. De verhuizing markeert een verschuiving in de manier waarop apps kunnen werken op de mobiele besturingssystemen van Apple en hoe apps u kunnen targeten

Alle apps moeten nu aangeven wat ze volgen in de App Store (in een sectie genaamd App-privacy). Als ze hier nog geen details voor hebben ingediend, krijgen ze een mandaat om dit te doen wanneer ze de volgende keer een app-update bij Apple indienen.

Dit komt als onderdeel van de nieuwe iOS / iPadOS / tvOS 14.5-update. Apps hebben in eerdere versies van iOS 14 om deze toestemming kunnen vragen, maar nu is dit verplicht.

Apple noemt dit App Tracking Transparency en het betekent dat gebruikers zich nu moeten aanmelden voor hun apparaten en informatie over hun gebruik moeten verstrekken. U ziet een pop-upbericht als dit wanneer u apps laadt nadat ze zijn bijgewerkt.

De nieuwe vereiste heeft de woede aangewakkerd van sommigen, vooral Facebook, die vertrouwen op tracking om advertenties te targeten. Uw Apple-apparaat houdt bij wat u in apps doet met behulp van een anonieme ID voor adverteerders (IDFA) - dit betekent dat Facebook u advertenties kan laten zien voor het item waarnaar u zojuist op eBay hebt gezocht.

Google heeft iets soortgelijks dat Google Advertising ID of GAID wordt genoemd. Deze verbinden in wezen uw activiteit op een manier die betekent dat u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Ze maken advertenties effectiever voor adverteerders, maar zouden ze - in theorie - ook relevanter voor u moeten maken. Facebook beweert dat tracking je een "betere advertentie-ervaring" geeft, maar het heeft investeerders al gewaarschuwd dat de stap van Apple zijn reclameactiviteiten zou kunnen schaden.

Transparantie van app-tracking betekent dat apps nu toestemming moeten vragen om die gedeelde informatie te gebruiken. U kunt natuurlijk nog steeds worden getarget door de informatie die u verstrekt, zoals zoekopdrachten of eerdere aankopen binnen een bepaalde app, dus u zult waarschijnlijk nog steeds advertenties zien die voor u zijn gepersonaliseerd.

Apps kunnen niet omzeilen dat u om deze toestemming moet vragen volgens de App Store-regels, noch de app-functionaliteit beperken, afhankelijk van of u toestemming hebt gegeven om te volgen. Evenmin kunnen ze andere informatie, zoals een e-mailadres of gebruikersnaam, aan anderen doorgeven.

Apples eigen apps zullen ook aan deze regels voldoen, maar volgens het privacybeleid van Apple deelt het geen informatie die het over u verzamelt met andere bedrijven.

Gebruikers hebben eerder toegang gehad tot de privacy-instellingen per app, maar er is geen toestemming gevraagd. U kunt tracking ook globaal uitschakelen voor een bepaalde periode als u dat wilt.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 20 April 2021

Ga naar Instellingen> Privacy> Volgen. U kunt dan een lijst met apps zien die u hebt ingeschakeld voor tracking en ze allemaal uitschakelen.

Bovenaan staat een algemene instelling: u kunt Apps toestaan te verzoeken om te volgen uitschakelen. Dit betekent dat u geen pop-ups van apps ziet en dat nieuwe apps geen toestemming vragen om bij te houden.

Als je al toestemming hebt gegeven aan sommige apps om je te volgen, wordt je gevraagd of je ze vanaf dat punt wilt blijven volgen of wilt stoppen.

Geschreven door Dan Grabham.