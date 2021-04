Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een uitgelekte afbeelding beweert te pronken met de notch-grootte voor de aankomende iPhone 13 - een die aanzienlijk kleiner lijkt dan op eerdere vlaggenschiptelefoons van Apple.

Zoals gepost door Twitter-gebruiker DuanRui - en schijnbaar afkomstig van Weibo - laten de afbeeldingen zien dat de inkeping kleiner is in vergelijking met de iPhone 12 .

Het filmmonster, hieronder te zien, lijkt te pronken met een opnieuw ontworpen inkeping die de breedte van het bovenste gedeelte afsnijdt, hoewel het mogelijk is dat de hoogte van het element ook toeneemt met de verandering. Zoals te zien is aan de uitsparingen, zijn de camera-onderdelen aan de voorkant, sensoren en andere modules allemaal nog aanwezig, maar de speaker is verwijderd.

Dit is niet de eerste keer dat een herontwerp van de bovenste balk wordt geopperd, met een soortgelijk lek in maart dat ook suggereert dat de iPhone 13 met een kleinere inkeping zou kunnen lanceren .

Ondanks de aanhoudende geruchten dat de verandering zou kunnen komen, is er echter geen praktische reden voor Apple om het uiterlijk van de inkeping te veranderen. Dat betekent dat dit puur om cosmetica en het verplaatsen van de luidspreker naar een nieuwe locatie kan gaan, in plaats van dat er verbeterde componenten in worden geperst.

Met meer schermruimte om mee te spelen, is het echter mogelijk dat Apple het batterijpercentage opnieuw op het startscherm kan introduceren in plaats van dat het verborgen blijft in het Control Center, of misschien het Bluetooth-symbool.

Afgezien van mogelijke wijzigingen in de notch, lijkt de volgende iPhone-aflevering waarschijnlijk behoorlijk sterk op de iPhone 12 - en, zoals beschreven in het vorige lek, zou het exact dezelfde 5,4-inch, 6,1-inch en 6,7-inch afmetingen kunnen hebben.

Aangezien we nog een flink aantal maanden verwijderd zijn van een mogelijke lancering, is dit een gerucht om voorlopig bij te houden, in plaats van te beschouwen dat het in steen is geëtst.

En, zoals altijd, zullen we alle geruchten over de iPhone 13 loggen naarmate het beeld steeds duidelijker wordt.

Geschreven door Conor Allison.