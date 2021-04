iPhone 13 Pro en Pro Max zullen beschikken over LTPO-schermen van de volgende generatie en variabele verversingsfrequenties van ProMotion

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat de iPhone 13 Pro de volgende generatie LTPO-schermen zal gebruiken die ook ProMotion zullen bevatten.

LTPO staat voor lage temperatuur polykristallijn oxide en het stelt de iPhone in staat om een variabele verversingssnelheid te hebben. Eerder ging het gerucht dat LTPO-displays maar naar één apparaat zouden komen, maar analist Ross Young van Display Supply Chain Consultants zegt dat de nieuwe displays beschikbaar zullen zijn op beide Pro-modellen .

Het gerucht ging dat de iPhone 12 Pro-schermen gebruik maakten van ProMotion-technologie met variabele snelheid, die het scherm automatisch aanpast aan het type inhoud dat wordt weergegeven, dus voor snel bewegende video zou de vernieuwingsfrequentie automatisch omhoog gaan.

De technologie is al in gebruik op iPad Pro, maar is naar verluidt nog niet naar de iPhone gekomen vanwege de impact op de levensduur van de batterij. Er wordt echter gedacht dat dit niet zozeer een probleem zou zijn met een LTPO-scherm.

De verversingssnelheid zou kunnen oplopen tot 120Hz voor verbeterde vloeibaarheid en reactievermogen. Interessant is dat het ook kan betekenen dat Apple Pencil wordt ondersteund op de iPhone - de iPad Pro met ProMotion biedt een latentie van 20 ms.

Het gerucht gaat dat de nieuwe LTPO-schermen worden vervaardigd door Samsung, al jarenlang een weergavepartner.

