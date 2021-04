Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben de lancering van de iPhones voor 2021 nog niet eens gezien, maar er beginnen al geruchten en voorspellingen rond de 2022-modellen te verschijnen.

Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo ( via AppleInsider ) zullen de topmodellen van de iPhone 14 worden geleverd met een sensor van 48 megapixels. Kuo zei in een notitie aan investeerders dat hij geloofde dat de apparaten een groothoekcamera zouden bieden met een 1 / 1,3-inch 48 MP CMOS-beeldsensor.

Hij zei: "Wij geloven dat de nieuwe 2H22 iPhone directe 48 MP output en 12 MP (four cells merge output mode) output tegelijkertijd ondersteunt."

Kuo voegde toe: "Met een output van 12 MP neemt de CIS-pixelgrootte van de nieuwe 2H22 iPhone toe tot ongeveer 2,5um, wat aanzienlijk groter is dan de iPhone 12 en iPhone 13, en groter dan bestaande Android-telefoons, en dicht bij het DSC-niveau."

Er wordt gezegd dat de pixelgrootte bij de standaardresolutie van 48 megapixels ongeveer 1,25 µm pixels bedraagt. Kuo zei ook dat de nieuwe sensor 8K-video-opnames zou ondersteunen - iets dat de vlaggenschepen van Samsung aanbieden, evenals de OnePlus 9 en 9 Pro en Xiaomis Mi 11 Ultra .

Afgezien van de nieuwe voorspelling van de camerasensor, suggereerde Kuo ook dat Apple de iPhone-minilijn in 2022 zou stopzetten - een gerucht dat we eerder hebben gehoord en nog steeds hopen dat het niet waar is.

Je kunt alles lezen over de aankomende iPhones voor 2021 en alle geruchten eromheen in onze iPhone 13-functie , maar voor nu zouden we alles over de iPhone 14-modellen met een korreltje zout nemen omdat ze ver weg zijn en veel kan veranderen in 18 maanden.

