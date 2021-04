Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal de vrouwelijke stem van Siri niet langer de standaardoptie op zijn apparaten maken, met de release van de nieuwste iOS 14.5-softwarebèta . Het bedrijf introduceert ook twee volledig nieuwe Siri-stemmen voor Engelssprekenden wereldwijd.

Volgens TechCrunch , de verandering is onmiddellijk van kracht en zal alle komen iPhone , iPad , en HomePod gebruikers wanneer de update voor het publiek wordt vrijgegeven. Dus terwijl u uw Apple-apparaat instelt, wordt u nu gevraagd om een gewenste Siri-stem te kiezen. Voorheen was uw apparaat standaard ingesteld op een vrouwelijke Siri-stem, maar u zou later in de instellingen kunnen graven en desgewenst een andere stem kunnen kiezen.

Wat de nieuwe Siri-stemmen betreft , zei TechCrunch dat Apple nieuw brontalent had gebruikt en ze door de neurale tekst-naar-spraak-engine had geleid om ze natuurlijker te laten klinken. Het wilde dat ze "op een meer organische manier door de zinnen vloeiden die feitelijk on the fly worden gegenereerd". Met de nieuwste iOS-bèta hebben Siri-stemmen in Ierland, Italië en Rusland ook deze neurale tekst-naar-spraak-verbeteringen ontvangen.

In totaal klinken 38 van Siris stemmen nu natuurlijker.

"We zijn verheugd om twee nieuwe Siri-stemmen voor Engelssprekenden te introduceren en de optie voor Siri-gebruikers om de stem te selecteren die ze willen wanneer ze hun apparaat instellen", zei Apple woensdag in een verklaring aan de media. "Dit is een voortzetting van Apples jarenlange toewijding aan diversiteit en inclusie, en aan producten en diensten die zijn ontworpen om de diversiteit van de wereld waarin we leven beter weer te geven."

Met andere woorden, deze verandering is slechts het nieuwste voorbeeld van Apple die probeert genderassociaties uit zijn digitale stemassistent te verwijderen.

Geschreven door Maggie Tillman.