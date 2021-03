De iPhone 13 Pro Max heeft mogelijk een camera met een breedte van / 1.5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aankomende Apple-vlaggenschiptelefoon zal een groothoekcamera met een diafragma van f / 1.5 bevatten.

Dat is volgens de reguliere Apple-leaker Ming-Chi Kuo, die vaak bronnen uit de toeleveringsketen van Apple citeert. Hij heeft een behoorlijke nauwkeurigheid.

Het detail kwam deze week in een notitie van de analist over Apples levering van cameralens. De notitie vermeldt een f / 1.5-lens die mogelijk naar de volgende Pro Max zou komen.

Hoewel de meesten - waaronder wij - de nieuwe iPhones bestempelen als iPhone 13, denken we dat het vrij waarschijnlijk is dat Apple de nieuwe handsets iPhone 14 zal noemen vanwege de negatieve connotaties met het nummer 13.

Kuo suggereert dat andere iPhone-modellen vergelijkbare camera-instellingen zullen behouden als de huidige iPhone 12-serie.

De huidige camera-instelling van de iPhone 12 Pro Max beschikt over drie 12 megapixelsensoren met f / 1.6 (groothoek), f / 2.2 (telefoto) en f / 2.4 (ultrabreed) diafragma.

In onze iPhone 12 Pro Max-recensie zeiden we: "Het zal niet naar ieders smaak zijn, maar als je groot wilt, dan levert deze iPhone het zonder de vormfactor lastig vast te houden of te gebruiken."

Geschreven door Dan Grabham.