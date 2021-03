Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple lanceerde de iPhone X in 2017 met een grote notch en ondanks enkele ontwerpwijzigingen hier en daar, met name de vierkantere randen op de iPhone 12-modellen , is de inkeping hetzelfde gebleven.

Op basis van het laatste lek zou dat echter kunnen veranderen voor de iPhone 13-modellen , die later dit jaar uitkomen. MacRumours kreeg een foto toegestuurd van enkele voorste glaspanelen waarvan werd beweerd dat ze voor de iPhone 13-modellen waren en ze vertonen een kleinere inkeping en een verplaatst oorstukje.

De foto kwam van de Griekse reparatieprovider iRepair en er wordt gezegd dat dezelfde 5,4-inch, 6,1-inch en 6,7-inch schermformaten aanwezig waren - wat suggereert dat we een iPhone 13 mini zouden kunnen zien ondanks beweringen dat de iPhone 12 mini niet goed was verkocht .

Samen met de verminderde inkeping suggereert de afbeelding van de voorpanelen ook dat het oorstuk - dat zich momenteel in de inkeping bevindt - naar de bovenste ring zou verplaatsen. Eerdere geruchten van analisten beweren dat de notch zou verminderen dankzij de consolidatie van componenten, hoewel de verplaatsing van het oortje in die rapporten niet werd genoemd.

Het gerucht gaat dat, hoewel de overgang naar een kleinere notch in 2021 zal plaatsvinden, Apple zou kunnen kiezen voor een geperforeerd ontwerp - zoals Samsung - in 2022 en een volledig schermontwerp met een vingerafdruksensor onder het scherm in 2023. Houd er rekening mee dat geruchten over een vingerafdruksensor onder het display is ook geclaimd voor de iPhone 13-modellen.

Andere recente geruchten over de iPhone 13 zijn onder meer dat Samsung blijkbaar werkt aan LTPO-schermen met promotie en een verkoopdatum van eind september. Je kunt ons gerucht over de iPhone 13 lezen voor het laatste nieuws.

Geschreven door Britta O'Boyle.