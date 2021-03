Zoek mijn vrienden instellen en een iPhone volgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de app Zoek mijn van Apple kunt u de locatie van uw vrienden en familie volgen. De persoon die je wilt volgen, moet ook een iPhone hebben en ze moeten je verzoek accepteren om hun locatie met je te delen, maar eenmaal ingesteld, kun je de iPhone van je familie of vriend op elk moment volgen.

De functie heette oorspronkelijk Find My Friends , maar de Find My Friends- en Find My iPhone-apps werden in 2019 gecombineerd met de lancering van iOS 13 in wat nu Find My heet.

Hier leest u hoe u tracking instelt voor de iPhone van een vriend of familie, en hoe u een iPhone kunt volgen nadat deze is ingesteld.

Het is gemakkelijk om de locatie van uw iPhone te delen met een vriend of familielid, en u kunt kiezen tussen een uur lang delen, tot het einde van de dag dat u het instelt, of voor onbepaalde tijd.

Houd er rekening mee dat voor de tijdsperiode die u selecteert, de vriend precies kan zien waar u zich bevindt, tenzij u uw locatie uitschakelt of u geen mobiele data heeft.

Volg de onderstaande stappen om Find My Friends in te stellen en uw locatie met een vriend te delen:

Zorg ervoor dat jullie allebei een iPhone hebben Open de Zoek mijn-app. Het heeft een grijze achtergrond met een grote groene cirkel en een kleine blauwe stip binnen de groene cirkel. Tik linksonder op het tabblad Mensen Tik op Deel mijn locatie Zoek het contact waarmee u uw locatie wilt delen. Degenen met iPhones verschijnen in het blauw. Als de naam van de contactpersoon grijs is, hebben ze geen iPhone en werkt deze functie niet Voeg eventuele extra contacten toe waarmee u uw locatie wilt delen Zodra je alle vrienden hebt geselecteerd waarmee je je locatie wilt delen, tik je rechtsboven op Verzenden Selecteer Eén uur delen, Delen tot einde van de dag of Voor onbepaalde tijd delen

De vrienden waarmee u uw locatie wilt delen, verschijnen op het tabblad Mensen van de Zoek mijn-app. Onder hun naam staat "Kan uw locatie zien", tenzij u een locatie met elkaar deelt.

Om de iPhone van een vriend te volgen, moeten ze hun locatie met u delen, zoals hierboven. Als ze ook deel uitmaken van uw Family Sharing-groep - waarover u meer kunt lezen in onze afzonderlijke functie - en ze hun locatie met u delen, kunt u al hun Apple-apparaten zien die zijn gekoppeld aan hun Apple ID op het tabblad Apparaten van de Zoek mijn-app.

Uw vriend kan de stappen in het bovenstaande gedeelte volgen om zijn locatie met u te delen, zodat u zijn iPhone kunt volgen en kunt zien waar hij zich bevindt. U kunt ook uw locatie met hen delen zoals hierboven beschreven, vervolgens op hun naam tikken in het tabblad Mensen en omlaag scrollen naar "Vraag om locatie te volgen".

Ze krijgen een melding van uw verzoek, die ze vervolgens moeten accepteren voordat u hun iPhone kunt volgen.

Zodra uw verzoek is geaccepteerd en de locatie wordt gedeeld, kunt u de locatie van een vriend zien op het tabblad Mensen van de Zoek mijn-app. Onder hun naam zal het u de stad en het land vertellen waar ze zich bevinden, evenals de afstand tot u. Als u op hun naam tikt, ziet u een kaart met een nauwkeurigere locatie en de optie om een routebeschrijving naar hun locatie op te halen.

Je kunt ook de locatie van een vriend zien waarmee je deelt via Berichten . Open Berichten> Open de chat van de persoon waarvan je de locatie wilt zien> Tik op hun naam bovenaan de chat> Tik op het "i" -symbool. Hun locatie wordt op de kaart weergegeven.

Het is mogelijk om meldingen in te stellen in de Zoek mijn-app op de iPhone. U kunt uw iPhone zo instellen dat uw vriend automatisch op de hoogte wordt gesteld wanneer u vertrekt of thuiskomt, of u kunt een melding voor uzelf instellen wanneer een vriend het werk of huis verlaat, of zelfs iets specifiekers, zoals een bepaalde plek tijdens een wandeling passeert.

Volg de onderstaande stappen om meldingen in te stellen:

Open de Zoek mijn-app Tik linksonder op het tabblad Mensen Tik op de vriend voor wie je een melding of over wilt instellen Veeg omhoog op de informatiekaart om alle opties onder de kaart te zien Tik op Toevoegen onder Meldingen Tik op Houd mij op de hoogte of Houd [contact] op de hoogte

Als u Houd mij op de hoogte selecteert, kunt u kiezen tussen [contact] komt aan, [contact] vertrekt of [contact] is niet op , gevolgd door de huidige locatie van uw contact, uw locatie of een nieuwe locatie en de frequentie waarmee u de meldingen wilt ontvangen, ofwel Slechts één keer of Elke keer.

Door [contact] Is Not At te kiezen, worden de opties enigszins gewijzigd. De locatie-opties zijn hetzelfde, maar u kunt dan een tijdsbestek selecteren en de dagen waarop u een melding wilt ontvangen. U kunt bijvoorbeeld een melding instellen om u te waarschuwen als een vriend doordeweeks niet aan het werk is.

Als u Melden [contact] selecteert, kunt u kiezen tussen Ik kom aan en Ik vertrek, gevolgd door uw huidige locatie, hun huidige locatie of Nieuwe locatie, en de frequentie waarmee u de meldingen wilt verzenden , wat wederom een keuze is uit Only Once of Every Time.

Nadat je je keuzes hebt geselecteerd, moet je op Toevoegen in de rechterbovenhoek tikken. Wanneer u een melding voor uzelf instelt, krijgt de contactpersoon waarvoor u een melding wilt ontvangen een melding om hem te laten weten dat u een melding hebt ingesteld.

Er zijn een aantal andere tips en trucs in de Zoek mijn-app die het vermelden waard zijn om u te helpen er het meeste uit te halen.

U kunt op elk moment stoppen met het delen van uw locatie door de locatieknop uit te schakelen in de Zoek mijn-app op het tabblad Ik. Als deze optie is uitgeschakeld, kan geen van uw vrienden met wie u uw locatie deelt, zien waar u zich bevindt.

Er staat eenvoudig Geen locatie gevonden onder uw naam op het tabblad Mensen. Wanneer u het weer inschakelt, verschijnt uw locatie opnieuw.

U kunt uw locatie permanent met een specifieke vriend delen als u van gedachten verandert. Je verdwijnt uit hun lijst in Personen in de Zoek mijn-app en je moet de stappen aan het begin van deze functie volgen om de locatie opnieuw te delen.

Open de Zoek mijn-app> Tik op het tabblad Mensen> Tik op de persoon met wie u uw locatie niet meer wilt delen> Veeg omhoog op de informatiekaart onder aan het scherm> Tik op Stop met het delen van mijn locatie> Bevestig Stop Locatie delen .

Als u geen verzoeken van vrienden wilt ontvangen om uw locatie te volgen, kunt u deze uitschakelen.

Open de Zoek mijn-app> Tik op het tabblad Ik> Veeg omhoog over de informatiekaart onder aan het scherm> Schakel Vriendverzoeken toestaan onder Meldingen uit.

U kunt bepaalde vrienden als favorieten toevoegen in de Zoek mijn-app. Als u een vriend of contact als favoriet toevoegt, wordt deze bovenaan in uw lijst weergegeven op het tabblad Mensen van de Zoek mijn-app, zodat u hun locatie snel kunt zien, vooral als u uw locatie deelt met meerdere vrienden.

Open de Zoek mijn-app> Tik op hun naam in het tabblad Mensen> Veeg omhoog op de informatiekaart onder aan het scherm> Tik op [contact] toevoegen aan favorieten.

In plaats van de stad en het land te laten verschijnen als de locatie onder de naam van een contactpersoon in de Zoek mijn-app, kunt u een locatienaam bewerken zodat deze bijvoorbeeld Thuis of Werk zegt.

Open de Zoek mijn-app> Tik op het tabblad Mensen> Tik op de persoon voor wie je de locatie wilt bewerken> Veeg omhoog op de informatiekaart onder aan het scherm> Tik op Locatienaam bewerken> Kies uit thuis, werk, school , Gym, Geen of Aangepast label maken.

U kunt zowel voor uzelf als voor uw contacten een locatienaam bewerken, zodat uw contacten Thuis zien in plaats van de stad en het land.

Open de Zoek mijn-app> Tik op het tabblad Ik> Veeg omhoog op de informatiekaart> Tik op Locatienaam bewerken.

Als u de locatie van een vriend niet langer wilt zien, kunt u deze uit uw lijst verwijderen.

Open de Zoek mijn-app> Tik op het tabblad Mensen> Tik op de persoon die u uit uw lijst wilt verwijderen> Veeg omhoog op de informatiekaart onder aan het scherm> Tik op [contact] verwijderen.

Geschreven door Britta O'Boyle.