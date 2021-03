Emergency SOS op iPhone: instellen en activeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn zoveel softwarefuncties ingebouwd in de iPhone , sommige zijn gemakkelijk genoeg te vinden, andere zijn iets meer verborgen, maar ze zijn niet alleen erg handig, maar ook goed voor de veiligheid.

Bij het instellen geeft Emergency SOS op de iPhone je niet alleen een snelle optie om hulpdiensten te bellen als je problemen hebt, maar het zal ook automatisch je contacten voor noodgevallen waarschuwen voor je locatie.

Er zijn een aantal verschillende opties voor het instellen en activeren van Emergency SOS op de iPhone. We hebben ze hieronder allemaal doorgenomen om u te helpen ervoor te zorgen dat uw iPhone klaar is om u zoveel mogelijk te helpen als u zich ooit onveilig voelt of contact moet opnemen met hulpdiensten.

Een van de functies binnen de Emergency SOS-instellingen op de iPhone is de mogelijkheid om snel vijf keer achter elkaar op de zijknop of homeknop op uw apparaat te drukken om hulpdiensten te bellen.

Om dit in te stellen: Open Instellingen> Nood-SOS> Inschakelen bij oproep met zijknop.

Als je vijf keer op de zijknop of de homeknop drukt, klinkt er een luide sirene en begint het aftellen vanaf drie. U kunt het aftelgeluid echter uitschakelen. Om het uit te schakelen: Open Instellingen> Nood-SOS> Schakel aftelgeluid uit.

Als u de zijknop of startknop op uw iPhone ingedrukt houdt en het volume hoger of lager zet, wordt een ander scherm op de iPhone weergegeven.

De opties op dit scherm zijn Slide to Power Off, slide voor medische ID en slide voor Emergency SOS.

Als je de sectie Emergency SOS verschuift, zal ook dit de hulpdiensten bellen, hoewel het een beetje moeilijker zou zijn om te doen als je in de problemen zat in vergelijking met vijf keer op de zij- of homeknop drukken, dus het is de moeite waard om die functie in te schakelen zoals hierboven. Als u het inschakelt, wordt de mogelijkheid niet uitgeschakeld om ook de dia-optie te gebruiken die in dit gedeelte wordt vermeld.

Het is mogelijk om noodcontacten toe te voegen in de app Gezondheid van Apple. Deze krijgen een bericht met uw laatst bekende locatie wanneer u Emergency SOS gebruikt om hulpdiensten te bellen.

Om noodcontacten in te stellen: Open Instellingen> Nood-SOS> Noodcontacten bewerken in Gezondheid. Hiermee wordt de Health-app gestart, waar u de onderstaande stappen 4-9 volgt.

Als alternatief kunt u:

Open de Gezondheid-app Tik op uw profiel in de rechterbovenhoek Tik op Medische ID Druk op Bewerken in de rechterbovenhoek Tik op Contact voor noodgevallen toevoegen Kies het contact Kies het nummer als ze er meer dan één hebben Kies hun relatie met jou Tik op Gereed in de rechterbovenhoek

Als je Instellingen> Nood-SOS opent, zie je de lijst met noodcontacten die een bericht zullen ontvangen en je locatie.

Het loont de moeite om uw medische ID op de iPhone in te stellen en tegelijkertijd Emergency SOS en contacten in te stellen.

Het is mogelijk om het zo in te stellen dat iedereen toegang heeft tot uw medische ID vanaf het vergrendelingsscherm van uw iPhone als u bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad, en de artsen moeten weten of u allergieën heeft of reeds bestaande medische aandoeningen.

Open de Gezondheid-app> Tik op uw profiel in de rechterbovenhoek> Tik op Medische ID> Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek> Vul eventuele voorwaarden in en maak eventuele aantekeningen> Schakel Weergeven wanneer vergrendeld in> tik op Gereed.

Uw medische ID is dan beschikbaar, zelfs als uw iPhone is vergrendeld.

