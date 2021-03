Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We horen al een tijdje gerommel nu de iPhone 12 mini, een absoluut genot toen we hem testten en alom verwelkomd vanwege zijn kleine formaat, zijn facturen op het gebied van de verkoop misschien niet heeft waargemaakt.

Nu meldt Nikkei dat Apple er genoeg van heeft - het verlaagt het aantal eenheden dat het van plan was te produceren met 70%. Dat is zon aanzienlijke daling dat er tot juni in totaal 20% minder iPhone 12s worden gemaakt.

We hielden van de iPhone 12 mini, die weinig compromissen sluit om de vlaggenschipervaring in een kleinere behuizing te brengen, en dat gevoel wordt herhaald door de meeste mensen die we kennen die de telefoon hebben geprobeerd.

Het is echter nog steeds geen goedkope handset, en marktpenetratie lijkt niet te zijn waar Apple misschien optimistisch op had gehoopt. Het is echter verwarrend dat marktanalyse van Omedia nog steeds aangeeft dat het de tiende best verkochte telefoon ter wereld was in 2020.

Dat zou kunnen betekenen dat het probleem hier evenzeer te maken heeft met de verwachtingen van Apple als met de daadwerkelijke verkoop van de telefoon, dus we hopen van harte dat dit de toekomstige plannen voor kleinere iPhones niet remt.

Of andere telefoonfabrikanten naar de iPhone 12 mini keken om te zien of ze dit voorbeeld zouden volgen, is onbekend, maar dit nieuws zal ook op dat vlak niet al te veel vertrouwen wekken.

