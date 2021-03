Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn tal van iPhone-tips beschikbaar - waarvan er vele kunnen worden gelezen in onze iPhone-tips en trucs-functie - maar zo nu en dan komt er een echt geweldige aan het licht die zijn eigen functie verdient.

Het Apple-logo - of het midden van de achterkant van je iPhone - in een geheime knop veranderen is er een van, maar wist je dat je ook in één keer een screenshot kunt maken van een hele webpagina?

Met deze slimme kleine truc kun je de hele Pocket-lint-startpagina vastleggen met slechts één schermafbeelding, waarna je er doorheen kunt scrollen met een schuifbalk en kunt opslaan als een pdf om offline te bekijken.

Het is brilliant. Oprecht. Hier is hoe het te doen.

Screenshots maken van een hele webpagina, zodat u er vervolgens gemakkelijk doorheen kunt scrollen, bijsnijden als u wilt en opslaan als pdf is heel eenvoudig - als u eenmaal weet hoe.

Open de webpagina waarvan u een screenshot wilt maken in uw browser Druk op de zijknop en volume omhoog op een Face ID iPhone of de zijknop en de Home-knop op Touch ID iPhones Het screenshot dat je hebt gemaakt, verschijnt in de linker benedenhoek Tik op de schermafbeelding in de hoek voordat deze verdwijnt U wordt naar het bewerkingsscherm geleid waar u de schermafbeelding kunt markeren, bijsnijden, delen, verwijderen, enz Bovenaan het bewerkingsscherm bevinden zich twee tabbladen: Scherm en Volledige pagina. Tik op Volledige pagina. Aan de zijkant van het tabblad Volledige pagina ziet u een schuifbalk U kunt vervolgens met de schuifbalk door de webpagina bladeren Tik op Gereed in de linkerbovenhoek U kunt er vervolgens voor kiezen om de schermafbeelding te verwijderen of deze op te slaan als pdf

Stap vier is erg belangrijk omdat u de optie Volledig scherm niet in het bewerkingsscherm kunt zien, tenzij u op de schermafbeelding in de linkerbenedenhoek tikt voordat deze verdwijnt. Het is geen optie als u een screenshot opent vanuit uw fotos .

Het is ook vermeldenswaard dat u de vastgelegde webpagina kunt bijsnijden door op het bijsnijdpictogram te tikken in het tabblad Volledig scherm. Hiermee wordt de hele webpagina geopend, zodat u vanaf de onderkant of de bovenkant kunt bijsnijden.

Geschreven door Britta O'Boyle.