Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuws over Apple die aan een opvouwbare iPhone en de iPhone SE van de volgende generatie werkte, dook eerder op dankzij een gerespecteerde analist met een sterk trackrecord. Nu beweert diezelfde analist dat Apple in 2021 vier iPhone-modellen zal uitbrengen.

Volgens Ming-Chi Kuo (via MacRumors) zullen alle vier de iPhone-modellen in dezelfde maten komen als de line-up voor 2020 . Kuo zei dat we ook iPhone 13 Pro-modellen kunnen verwachten, die zullen beschikken over energiezuinige 120Hz LTPO-schermen en een verbeterde ultrabrede camera met een lens met een diafragma van f / 1.8 en autofocus.

De hele iPhone 13-serie zal naar verluidt grotere batterijen en kleinere schermuitsparingen bevatten. Verder zullen de 2021-modellen niet veel verschillen van de bestaande modellen. Kuo zei dat de iPhone in 2021 geen USB-C zal bieden en dat alle vier de modellen de X60 5G-modem van Qualcomm zullen hebben.

Er werd niet gezegd dat Apple een ingebouwde vingerafdrukscanner toevoegt aan de modellen voor 2021 - iets wat Bloombergs Mark Gurman zei te verwachten. Kuos onderzoeksnota zei verder dat er dit jaar toch "geen portless design" zal zijn. Dat wordt ook al jaren zwaar geruchten .

Tot slot, kijkend naar Apples 2022-line-ups, denkt Kuo dat sommige iPhone-modellen volgend jaar een uitgesneden display zullen hebben.

Geschreven door Maggie Tillman.