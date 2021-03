Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuws over Apple die aan een opvouwbare iPhone werkte, dook eerder op dankzij een gerespecteerde analist met een sterk trackrecord. Nu beweert diezelfde analist dat de volgende generatie-versie van de 2020 iPhone SE ergens in de eerste helft van 2022 zal debuteren.

Volgens Ming-Chi Kuo (via MacRumors ) zal het nieuwe model niet echt verschillen van het bestaande, door voornamelijk ondersteuning voor 5G en een verbeterde processor toe te voegen. Het uiterlijk en de specificaties zouden redelijk vergelijkbaar moeten zijn met de 4,7-inch ‌iPhone SE‌ die in april 2020 werd gelanceerd, zei hij. Die telefoon lijkt veel op de iPhone 8, maar met een aantal verbeterde internals, waaronder de A13-chip uit de iPhone 11-serie .

In onze review van de huidige iPhone SE zeiden we dat het best een opmerkelijke iPhone is. Natuurlijk, het is gebouwd rond drie jaar oude hardware, maar voor een betaalbare telefoon levert de SE het soort vermogen waarmee je tevreden blijft, zonder dat je in de nabije toekomst hoeft te upgraden. Dat is aantrekkelijk voor al die iPhone 6-, 6S-, 7-, 7S- en iPhone 8-gebruikers die willen upgraden maar geen duurdere telefoon willen.

Wat betreft de volgende-generatie-versie, Kuo denkt dat de ervaring "aanzienlijk zal verbeteren" als Apple een ‌Touch ID‌-aan / uit-knop zou toevoegen, maar hij heeft ook "geen zicht" op de vraag of dat daadwerkelijk zal gebeuren.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor een overzicht van alle nieuwe geruchten over de iPhone SE.

