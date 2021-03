Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je meer bewijs nodig hebt dat Apple werkt aan een opvouwbare iPhon e, dan beweert een gerespecteerde analist met een sterke staat van dienst nu dat Apple een dergelijke telefoon ontwikkelt, en dat het misschien een lancering in 2023 beoogt.

Volgens Ming-Chi Kuo (via MacRumors ) zou de opvouwbare iPhone van Apple een scherm tussen de 7,5 en 8 inch kunnen hebben. Als hij uitgevouwen is, zal hij ook iPad Mini-formaat hebben, wat betekent dat hij meer op een Galaxy Fold zal lijken dan op de Galaxy Z Flip of Razr.

Apple probeert nog steeds "belangrijke technologie- en massaproductieproblemen" op te lossen. Als het dit jaar kan, wordt de telefoon over twee jaar gelanceerd.

Kuo merkte echter op dat het product "nog niet officieel van start is gegaan", wat betekent dat het zich in de onderzoeksfase zou kunnen bevinden en mogelijk niet zal worden gerealiseerd. Houd er rekening mee dat Bloomberg in januari 2021 ook beweerde dat Apple aan een opvouwbare iPhone werkte, hoewel het suggereerde dat de telefoon veel kleiner zou zijn.

Bloomberg zei dat het in Cupertino gevestigde bedrijf nog jaren verwijderd is van het lanceren van een apparaat voor consumenten, omdat het alleen op het scherm werkte en nog niet eens aan de rest van de telefoon was begonnen. De eerste prototypes van het scherm leken naar verluidt veel op opvouwbare displays die al verkrijgbaar waren bij fabrikanten als Samsung en Motorola en anderen. Apple hoopt naar verluidt een opvouwbare iPhone te ontwerpen met een grotendeels "onzichtbaar scharnier", zei Bloomberg.

Het zal interessant zijn om te zien of Apple echt een onzichtbaar scharnier kan bereiken. Dat zou zijn telefoon zeker helpen opvallen, aangezien opvouwbare telefoons al jaren bestaan tegen de tijd dat een opvouwbare iPhone blijkbaar zelfs klaar is om te lanceren. We houden u op de hoogte als we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.