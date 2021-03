Hoe de iPhone 13 zou kunnen werken zonder een Lightning-poort

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is weer zover dat we veel links beginnen te zien over de aanstaande iPhones - in dit geval iPhone 13 (of misschien 14).

Het is de afgelopen jaren redelijk gebruikelijk geweest dat een gerucht suggereert dat er geen Lightning Port zal zijn, wat betekent dat het aankomende apparaat geen poorten voor externe connectiviteit zou hebben.

Hier is dat gerucht opnieuw - maar deze keer is er een verschil.

Een van de grootste problemen met het niet hebben van de Lightning-poort - afgezien van de laadsnelheid en applicaties voor bepaalde gebruikers zoals professionele audio - is dat het is hoe een iPhone wordt hersteld als er iets mis mee gaat.

Toekomst van telefooncameras, Echo Show 10 beoordeeld en meer - Pocket-lint Podcast 92 Door Rik Henderson · 2 maart 2021

Traditioneel zou je je iPhone op iTunes hebben aangesloten en dat is natuurlijk nog steeds een optie. En als je je iPhone meeneemt naar een Apple Store voor reparatie, wordt hij aangesloten.

Apple-site Appleosophy suggereert dat verschillende teams binnen Apple de opdracht hebben gekregen hier een oplossing te vinden; namelijk hoe je een iPhone zou herstellen zonder een fysieke verbinding. Een voorgestelde oplossing is dat door het apparaat in de herstelmodus te zetten, een internetherstelstatus wordt geactiveerd, wat betekent dat het apparaat kan worden gekoppeld aan een Mac.

Deze modus kan automatisch starten als er een probleem is. Een back-upsysteem zou Bluetooth als laatste redmiddel kunnen gebruiken (voornamelijk vanwege de trage gegevensoverdrachtssnelheden).

Er wordt ook gesuggereerd dat Apple een verborgen pad op het apparaat zou kunnen plaatsen - misschien aan de achterkant van de simkaartsleuf - zodat het apparaat door een technicus kan worden hersteld in geval van een groter probleem. Dit zou vergelijkbaar zijn met de iBus-kabeltechnologie die kan worden gebruikt om een dode Apple Watch van Apple weer tot leven te wekken.

Andere nieuwe geruchten over de iPhone 13 suggereren dat een premium (dus Pro) -variant van het apparaat zal worden geleverd met 1 TB opslag, terwijl de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo suggereert dat de 5,4-inch iPhone 12 mini zo succesvol is geweest dat er een andere zal komen mini-versie dit jaar .

Geschreven door Dan Grabham.