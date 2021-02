Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple maakt mogelijk een nieuw iPhone-oplaadaccessoire: een batterij die magnetisch wordt bevestigd met MagSafe.

Volgens Bloomberg heeft Apple al prototypes ontwikkeld - sommige met een rubberen buitenkant. Het accupack-accessoire is al zeker een jaar in ontwikkeling, maar er zijn enkele hindernissen geweest, omdat de software van de iPhone soms denkt dat het pack oververhit raakt. Bloomberg zei dat Apple het aankondigen van oplaadaccessoires serieus neemt sinds het de eerder aangekondigde AirPower-oplaadmat in 2019 moest opbergen.

Onthoud dat het nieuws over een nieuw batterijpakket voor het eerst opdook nadat er een verwijzing was gevonden in de iOS 14.5-bètacode , zoals opgemerkt door MacRumors . Bloomberg zei dat de referentie is verwijderd en dat aanhoudende ontwikkelingsproblemen ertoe kunnen leiden dat het accessoire wordt vertraagd of geannuleerd.

Naast het extra nieuws, merkte het Bloomberg-rapport ook op dat de iPhone-line-up waarschijnlijk niet snel ondersteuning zal krijgen voor omgekeerd draadloos opladen. Apple is naar verluidt geïnteresseerd in het toestaan dat zijn apparaten elkaar kunnen opladen, en dat het zelfs hoopte dat de iPhone-reeks van 2019 AirPods draadloos zou kunnen opladen. Die mogelijkheid is nooit tot bloei gekomen en is "onwaarschijnlijk in de nabije toekomst", aldus Bloomberg.

Zie onze gids voor meer informatie over de huidige reeks MagSafe-accessoires van Apple, die via een ingesloten cirkel van magneten op de achterkant van de iPhone worden bevestigd .

Geschreven door Maggie Tillman.