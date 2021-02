Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw rapport van DigiTimes heeft Apple de hulp van LG ingeroepen om een opvouwbaar scherm voor een toekomstige iPhone te ontwikkelen.

Bronnen van de outlet suggereren dat LG Display Apple zal helpen bij de ontwikkeling van een opvouwbaar OLED-paneel voor de iPhone. Het is in dit stadium echter niet duidelijk of het de leverancier van de opvouwbare iPhone zou blijven zodra het apparaat is ontwikkeld en klaar is voor massaproductie.

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat we gefluister horen over de iPhone Fold - en zelfs niet de eerste keer dat LG in verband wordt gebracht met de productie van het scherm.

In 2017 werd gemeld dat er een LG "task force" was die werkte aan flexibele displays voor de iPhone, een jaar nadat het bedrijf Apple en andere technische giganten had opgepikt als klanten van de technologie.

Samsung is echter eerder voorgesteld als Apples leverancier van opvouwbare OLED-schermen, en in recente rapporten werd zelfs opgemerkt dat het bedrijf Apple vorig jaar monsters heeft geleverd om te testen.

Aangezien Apple zowel LG- als Samsung-beeldschermen heeft gebruikt in huidige en eerdere iPhone-modellen, is het heel goed mogelijk dat het beide test en zelfs zo ver gaat dat beide leveranciers het beeldscherm leveren. In dit stadium weten we met veel zekerheid niets over het apparaat.

Wat wel waar is, is dat de geruchten het afgelopen jaar in een stroomversnelling zijn geraakt. Dat hoeft niet per se iets concreets te betekenen, maar het suggereert wel dat een opvouwbare iPhone eerder dan later bij ons zou kunnen zijn.

Geschreven door Conor Allison.