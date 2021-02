Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple TV-app is ontworpen om al je tv op één plek te krijgen. Het is de thuisbasis van de Apple TV + -abonnementsservice , maar het presenteert ook shows van andere streamingpartners zoals Prime TV en Disney +, evenals duizenden films om te kopen of te huren.

Er zijn samengestelde secties om u te helpen meer te ontdekken van wat u leuk vindt, op basis van wat u op alle verschillende platforms bekijkt, evenals de keuzes van de redacteur om het beste uit alle verschillende platforms te kiezen en het beenwerk voor u te doen.

De Apple TV-app is beschikbaar op een reeks apparaten - niet alleen iPhone , iPad, Mac en Apple TV - maar ook niet-Apple-apparaten, waaronder Samsung Smart TVs, LG TVs, Roku-apparaten en Amazon Fire TV-apparaten.

We hebben een aparte functie die zich richt op hoe de Apple TV-app werkt en alle apparaten waarop deze wordt ondersteund, maar hier kijken we hoe je de Apple TV-app op iPhone en iPad kunt gebruiken , met enkele tips en trucs om je te helpen het meeste eruit.

De Apple TV-app heeft onderaan vier hoofdnavigatietabbladen: Nu kijken, Originelen, Bibliotheek, Zoeken. Als u een programma of film begint te kijken via de Apple TV-app op uw iPhone of iPad, kunt u precies verdergaan waar u was gebleven op elk ander apparaat waarop u de Apple TV-app opent.

Voor degenen met AirPods bracht iOS 14 automatisch schakelen, zodat je een show of film op je iPhone kunt starten, op je iPad kunt opnemen en kunt blijven luisteren en kijken, zonder te hoeven rommelen met de bedieningselementen.

In Nu kijken vind je samengestelde lijsten zoals Wat te kijken, Beste van BBC iPlayer, Beste van ITV Hub, Nieuw en opmerkelijk, evenals de mogelijkheid om per decennium door inhoud te bladeren, de keuze van de redacteur op basis van je humeur en blader door inhoud op collectie, zoals Family Movie Night.

Alle shows die u toevoegt vanuit een ondersteunde service, verschijnen ook bovenaan de sectie Nu bekijken in een sectie Volgende. Het lijkt een beetje op Netlixs My List, maar het toont je alles van elk ondersteund platform.

Er zijn ook drie afzonderlijke secties bovenaan het tabblad Nu kijken: films, tv-programmas, kinderen. In de sectie Films vind je een aantal verschillende secties, zoals onder andere Topfilms, Tijdelijke prijzen, Nu te huur en Nieuw en opmerkelijk.

De sectie Tv-shows biedt secties zoals Hoogtepunten van vandaag, Bingeworthy-serie op BBC iPlayer, Bekijk hele seizoenen, Nu inhalen en Reality Bites.

In het gedeelte Kinderen kun je shows zoeken op basis van de personages die je kinderen leuk vinden, zoals Paw Patrol of Hey Duggee. Er zijn ook secties met alle BBC iPlayer Kids-shows, bijvoorbeeld Recent Hit Movies, Must-See Family Movies en Milkshake! Favorieten. Onderaan het gedeelte voor kinderen is de mogelijkheid om leeftijdscategorieën te selecteren, zoals 2-4 of 5-7, om nieuwe shows te ontdekken waar uw kinderen naar kunnen kijken.

Het is misschien niet verrassend dat u in het gedeelte Originals van de Apple TV-app alle Apple TV + -inhoud kunt vinden. Het heeft ook verschillende secties, zoals onder andere de nieuwste releases, dramaseries, comedyseries, familiepret en speelfilms. Je kunt ook trailers bekijken voor de shows en films die binnenkort verschijnen.

Bibliotheek is waar u films of programmas kunt vinden die u in het verleden via iTunes hebt gekocht. Er is een gedeelte voor onlangs gekochte shows en een gedeelte voor onlangs gekochte films, maar daarboven kunt u op Tv-shows, films, Delen met gezin en genres tikken om ook toegang te krijgen tot uw gekochte inhoud.

Will Carling praat over rugbytechnologie, Audi e-tron GT en meer - Pocket-lint Podcast 90 Door Rik Henderson · 17 februari 2021

Op het tabblad Family Sharing kunt u alles zien en bekijken wat leden van uw Family Sharing-groep hebben gekocht door op hun naam te tikken.

In het gedeelte Zoeken van de Apple TV-app kun je naar een programma of film zoeken in de zoekbalk bovenaan. U kunt dan bovenaan op de knop "+ Toevoegen" tikken om een show of film toe te voegen aan uw Volgende lijst die verschijnt op het tabblad Nu kijken dat we noemden.

De sectie Zoeken heeft ook verschillende secties - zoals Komedie of Actie - waarop u kunt tikken om films en shows weer te geven die in deze categorieën vallen.

Hier zijn enkele tips en trucs om u te helpen het meeste uit de Apple TV-app op iPhone en iPad te halen.

Zoek een programma dat u wilt bekijken> Tik op het programma in de lijst> Tik op de knop "+ Toevoegen" rechtsboven. Het zal dan verschijnen in het gedeelte Volgende op het tabblad Nu kijken.

Open de Apple TV-app> tik op het programma dat je wilt downloaden of zoek ernaar> Selecteer Downloaden als het een film is> Of selecteer het downloadpictogram voor elke aflevering in een tv-programma.

Open de Apple TV-app> tik op je profiel in de rechterbovenhoek> Wis afspeelgeschiedenis.

U kunt alle Apple TV-kanalen zeven dagen gratis uitproberen. Elk heeft zijn eigen individuele maandelijkse abonnementskosten na de proefperiode, maar ze hebben ook allemaal hun eigen shows.

Open de Apple TV-app> tik op het tabblad Nu kijken> scrol omlaag naar kanalen> tik op het kanaal dat je wilt proberen> Probeer [kanaal] gratis.

Open de Apple TV-app> Tik op het tabblad Nu kijken> Tik bovenaan op Kinderen> Scroll naar beneden> Selecteer leeftijden 2-4, leeftijden 5-7 of leeftijden 8-10.

Open de Apple TV-app> Tik op het tabblad Nu kijken> Tik op Alles weergeven onder het gedeelte Wat te bekijken.

Om toegang te krijgen tot de gekochte inhoud van een gezinslid, moet deze lid zijn van uw gezinsgroep.

Open de Apple TV-app> tik op Bibliotheek> Delen met gezin> Selecteer de inhoud van de persoon die je wilt zien> Selecteer de inhoud die je wilt bekijken.

U kunt zoeken op een compatibele service, zoals Amazon Prime, om de beste resultaten te zien die voor die service verschijnen. U kunt vervolgens een show of film van de service toevoegen aan uw lijst Volgende, of u kunt deze bekijken via de app van de betreffende service. Netflix is nog niet compatibel.

Open de Apple TV-app> Tik onderaan op het tabblad Zoeken> Zoek naar de dienst> Kies tussen Topresultaten, Films en Tv-programmas.

Met Apple iPhone en iPads kunt u twee sets AirPods aansluiten. U kunt dan de audio delen terwijl u naar één scherm kijkt. Handig voor bijvoorbeeld in het vliegtuig.

Open de instellingen-app op uw iPhone of iPad> scrol omlaag naar Apple TV> schakel Mobiele gegevens gebruiken in of uit onder het gedeelte met streamingopties.

Open de instellingen-app op uw iPhone of iPad> scrol omlaag naar Apple TV> schakel Mobiele gegevens gebruiken in of uit onder het gedeelte met downloadopties.

Om 4K HDR-inhoud te vinden - die u vervolgens kunt kopen of huren en bekijken op een compatibele 4K HDR-tv: Open de Apple TV-app> tik op Zoeken> tik op Movies Now in 4K HDR.

Geschreven door Britta O'Boyle.