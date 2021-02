Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Verwacht wordt dat Apple de iPhone 13-serie in de tweede helft van 2021 zal lanceren en het meest recente gerucht suggereert dat het kan komen met een always-on display.

De video - die afkomstig is van leaker Max Weinbach via EverthingApplePro - beweert dat de iPhone 13 een altijd-aan-display zal hebben dat een aantal pictogrammen zal laten zien, zoals de batterij en de klok, zelfs als het scherm is vergrendeld.

Weinbach claimt meldingen zullen nog steeds op het vergrendelingsscherm verschijnen "met behulp van een balk en pictogrammen", maar het hele scherm zal niet oplichten zoals nu. Hij zei: "In plaats daarvan wordt het weergegeven zoals u dat nu gewend bent, behalve gedimd en slechts tijdelijk."

Always-on displays zijn niets nieuws. Android-apparaten hebben ze al jaren. Apple heeft in 2019 ook een always-on display uitgebracht op deApple Watch Series 5 , dus het zou niet zo verwonderlijk zijn om de technologie ook naar de iPhone te zien komen.

Weinbach geeft niet aan of alle iPhone 13-modellen het always-on-display zullen krijgen. Het is mogelijk dat het alleen voor de Pro-modellen zou komen, aangezien Apple niet het always-on-display biedt op de goedkopere Apple Watch SE .

Zijn rapport noemt ook een automatische astrofotografiemodus wanneer sterren of de maan worden gedetecteerd die naar de iPhone 13 komen en een sterkere MagSafe-magneetarray. Bovendien zou de lancering van de lang gekletste AirTags in de video maart of april zijn en werd ook de Apple Watch Series 7 genoemd, waarbij Weinbach geruchten over glucosemonitoring verdreef.

In onze aparte feature lees je alles over de geruchten rondom de iPhone 13, evenals AirTags en de Apple Watch Series 7 .

Geschreven door Britta O'Boyle.