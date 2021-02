Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples volgende update van het mobiele besturingssysteem, iOS 14.5 , zal naar verluidt de mogelijkheid bevatten om een standaardmuziekservice van een derde partij te selecteren, zoals Spotify, wanneer je Siri vraagt om een nummer af te spelen.

Zoals opgemerkt door MacRumors , kan de huidige iOS 14.5-bèta de standaardmuziekservice van een derde partij wijzigen. Tot nu toe lijkt het erop dat wanneer je Siri vraagt om een nummer af te spelen op iOS 14.5, je wordt gevraagd om een keuze te maken uit een reeks apps die je wilt gebruiken om het af te spelen. Dit is allemaal volgens een screenshot gedeeld op Reddit . In andere rapporten wordt echter opgemerkt dat Siri geen apps presenteert waaruit u kunt kiezen.

In plaats daarvan vraagt Siri alleen om toegang tot Spotify-gegevens en vervolgens zullen verzoeken om nummers in de toekomst via Spotify gaan. Andere gebruikers op Reddit hebben gemeld dat de functie ook voor hen anders werkt. Onthoud dat iOS 14.5 en deze functie nog worden getest. De functie zal mogelijk nooit in de definitieve release belanden. Maar het geeft allemaal aan dat Apple overweegt gebruikers hun standaardmuziek-app te laten wijzigen.

Houd er rekening mee dat Apple vorig jaar met de release van iOS 14 gebruikers ook hun standaardmail- of browser-apps liet wijzigen.

Voor meer informatie over wat er nieuw is in iOS 14.5 en de bijbehorende update voor iPad, bekijk hier ons overzicht van functies van de bètas.

Geschreven door Maggie Tillman.