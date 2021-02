Een case voor de iPhone 12 mini: waarom Apple zijn compacte telefoon niet zou moeten annuleren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een trend voor grotere telefoons domineert de smartphonemarkt al enkele jaren, maar Apple lanceerde in 2020 nog steeds de heerlijke 5,4-inch iPhone 12 mini.

Het gerucht gaat echter dat dit het eerste en laatste compacte model in zijn soort zal zijn. Er is gemeld dat het bedrijf van plan is de productie van de iPhone mini in het tweede kwartaal van 2021 stop te zetten, wat naar onze mening zeer triest nieuws zou zijn.

Dit is waarom Apple de iPhone-minilijn niet zou moeten annuleren.

Het is misschien een verrassing voor degenen die dit lezen op hun enorme 6,5-inch plus-apparaten, maar niet iedereen wil een enorme telefoon. Ja werkelijk. Natuurlijk zijn er veel mensen die dat doen - daarom zijn kleine telefoons de afgelopen jaren verdwenen - maar veel mensen zijn niet iedereen.

Volgens een rapport van Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) was de iPhone 12 mini verantwoordelijk voor 6 procent van de iPhone-verkopen in de periode van oktober tot november 2020. Maar - zelfs als dat rapport geen officiële cijfers van Apple zijn - is dat nog steeds een mogelijke 6 procent en als je het hebt over iPhone-verkoop, zijn dat nog steeds veel apparaten en veel mensen die rondlopen terwijl hun iPhone 12 minis goed passen in hun zakken.

De iPhone 12 mini is een absolute krachtpatser. Het compacte, superschattige toestel heeft dezelfde kracht als de rest van de iPhone 12-serie , inclusief de Pro-modellen, dus wie een kleiner toestel wil, hoeft geen concessies te doen. Apple heeft gedaan wat Sony Mobile vroeger bood met zijn compacte modellen.

De iPhone SE is misschien ook compact, maar je doet compromissen op het gebied van schermruimte met de SE, evenals chip- en cameramogelijkheden, en de SE is ook geen 5G, dus je verliest ook de toekomstbestendigheid die de mini-aanbiedingen bieden.

We gingen van de iPhone 11 Pro naar de iPhone 12 mini en er gaat geen dag voorbij dat we het grotere scherm missen. Ja, we missen de meer premium afwerking van de Pro en de telecameralens was ook handig, maar er is iets heel verfrissends aan een kleiner apparaat.

De mini is een waar genot om in de hand te houden en het is fantastisch om dingen gemakkelijk met één hand te kunnen doen. Het is zo licht - verrassend genoeg - en comfortabel dat we eerlijk gezegd moeite zouden hebben om terug te keren naar een groter apparaat.

Kleine telefoons zijn nostalgisch. Ze nemen ons mee terug naar de tijd dat de Nokia 3310s en Motorola Razrs de wereld regeerden.

Beide apparaten hebben een comeback gemaakt met nieuwe technologie - touchscreens en vouwschermen - decennia later, dus er is zeker een argument dat de iPhone mini ook een deel van de nostalgische quota vult, maar op een praktischer niveau.

We laten de iPhone 12 mini veel minder vallen dan eerdere grotere telefoons die we hadden. Het past gewoon zo veel beter in de hand, maar het is niet alleen omdat we kleinere handen hebben. Vrienden met grotere handen hebben hetzelfde gezegd.

De iPhone mini is gewoon handzamer. Bovendien trekt het je spijkerbroek niet naar beneden als je loopt, omdat het zo zwaar is, dus dat is ook een overwinning.

De iPhone 12 mini is anders dan de norm. Soms is de norm geweldig, maar het kan ook geen kwaad om tegen de massa in te gaan. Het maakt alles een beetje spannender als er variatie is.

Ironisch genoeg is de slogan van Android "Wees samen. Niet hetzelfde" een perfecte samenvatting hiervan. De iPhone mini stelt je in staat om samen te zijn met de nieuwste iPhones, maar niet hetzelfde, en biedt een keuze voor iedereen op de markt voor een iPhone.

Begrijp ons niet verkeerd, £ 699 is nog steeds veel geld, maar de "mini" -naam verwijst naar de grootte en niet naar de specificaties, dus u betaalt minder dan de meeste vlaggenschepen omdat hij kleiner is, niet omdat hij minder krachtig is.

Voor dat geld krijg je precies dezelfde specificaties als de grotere iPhone 12 . Dezelfde camera, hetzelfde vermogen, dezelfde opslagmogelijkheden, dezelfde kleuropties, hetzelfde ontwerp, hetzelfde niveau van waterdichtheid.

Toen Apple de telefoon op de markt bracht, zei Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing van Apple: "[De] iPhone 12 en iPhone 12 mini brengen design naar een nieuw niveau in een nieuwe vormfactor die even mooi als duurzaam is, en het is voor klanten gemakkelijker dan ooit om de perfecte iPhone te vinden die bij hun levensstijl past. "

Hoewel dat natuurlijk marketingpraatjes zijn, is de vormfactor van de iPhone 12 mini duurzaam in onze ervaring en geeft het klanten de keuze en dat is wat we er het meest van houden: de optie. We suggereren niet dat iedereen klein en compact wil, maar voor degenen die dat wel doen, waarom zou er dan niet ook voor hen gezorgd worden, zelfs als de verkoop niet baanbrekend is?

Geschreven door Britta O'Boyle.