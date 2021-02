Hoe u uw Face ID iPhone ontgrendelt met Apple Watch wanneer u een gezichtsmasker draagt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple test een nieuwe functie voor de iPhone waarmee je je telefoon kunt ontgrendelen, zelfs als je een gezichtsmasker draagt. De vangst is dat je een Apple Watch moet dragen om het te laten werken.

Voordat we verder gaan, is dit vrijwel zeker nog niet beschikbaar op je iPhone.

Het bevindt zich momenteel in de bètaversie van iOS 14.5, dus het zal waarschijnlijk worden uitgebracht als een openbare bèta voordat een volledige release komt - we denken dat we het echter over weken hebben in plaats van maanden. Het is waarschijnlijk dat Apple de functie zal aanpassen om deze effectiever te maken als resultaat van feedback.

We hebben de afgelopen dagen met de functie geëxperimenteerd, dus hier is onze gids voor hoe het allemaal werkt. Meestal ontgrendel je nog steeds op de normale manier, maar als je je masker op hebt, is het handig en konden we met succes toegang krijgen tot onze telefoon toen we in een winkel werden gemaskeerd.

We zullen dit artikel met eventuele wijzigingen bijwerken zodra de functie openbaar beschikbaar is.

We moeten momenteel gezichtsmaskers dragen en het probleem is dat gezichtsherkenning niet echt bij hen werkt. Dat is met name een probleem met nieuwere iPhones (iPhone X, XS, XR, 11, 12) die afhankelijk zijn van Face ID.

Natuurlijk zullen Touch ID iPhones nog steeds ontgrendelen op dezelfde manier als ze altijd hebben gedaan en er gaan inderdaad geruchten dat Apple Touch ID op de een of andere manier opnieuw zou introduceren op meer iPhones om dit probleem tegen te gaan (misschien op de slaap / waakknop zoals op de iPad Air). Deze update zou deze geruchten echter moeten wegwerken.

Nu is het mogelijk om een alternatieve gelijkenis op uw iPhone te registreren en sommige gebruikers hebben aan Pocket-lint gemeld dat ze hun telefoons hebben kunnen laten herkennen, zelfs met een masker op. Maar het is niet zo eenvoudig en daarom moest Apple een oplossing bedenken.

Die oplossing is het gebruik van een Apple Watch op vrijwel dezelfde manier waarop u het horloge een Mac kunt laten ontgrendelen (Systeemvoorkeuren> Beveiliging en privacy in macOS als u dat wilt instellen).

Face ID werkt precies zoals je zou verwachten met de nieuwe software. Dit is vergelijkbaar met het gebruik van de Apple Watch om uw Mac te ontgrendelen, die al enige tijd beschikbaar is.

Uw horloge moet zich in de buurt van uw iPhone bevinden. De optie wordt echter niet automatisch ingeschakeld - u moet deze inschakelen via Instellingen> Gezichts-ID en toegangscode op uw iPhone.

Onder Ontgrendelen met Apple Watch is er een schakelaar om de functie in te schakelen. De Apple Watch in kwestie moet natuurlijk aan uw iPhone zijn gekoppeld om te kunnen werken.

De functie vereist ook dat de watchOS 7.4-update op uw Apple Watch wordt geïnstalleerd - deze is voor u beschikbaar in de Apple Watch-app zodra u iOS 14.5 op uw iPhone installeert. Het wordt niet automatisch geïnstalleerd alleen omdat u iOS 14.5 op uw iPhone hebt geïnstalleerd.

Als je iOS 14.5 hebt geïnstalleerd maar watchOS 7.4 niet, wordt de schakelaar grijs weergegeven in Instellingen> Gezichts-ID en toegangscode, zoals je hier kunt zien:

Eenmaal ingesteld, zijn er een aantal specifieke omstandigheden waarin deze functie zal optreden.

Face ID detecteert een masker of gedeeltelijk bedekt gezicht, niet een volledig gezicht.

Je Apple Watch zit om je pols en is ontgrendeld (dus je hebt de toegangscode ingevoerd).

U moet een toegangscode op uw horloge hebben ingeschakeld als u dat nog niet doet en op uw Apple Watch moet polsdetectie zijn ingeschakeld. Dit is standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld.

Nadat je je telefoon hebt ontgrendeld, geeft Apple Watch je wat haptische feedback om je te laten weten dat je iPhone is ontgrendeld en wordt deze ook op het scherm weergegeven.

Er is ook een knop waarop u kunt tikken om uw telefoon opnieuw te vergrendelen in het onwaarschijnlijke geval dat deze per ongeluk is ontgrendeld.

Dit proces werkt ook met Apple Pay , dus u hoeft uw masker niet af te zetten als u aan het loket staat. Voor automatisch aanvullen en aankopen in de App Store, iTunes Store en Safari moet u nog steeds uw toegangscode invoeren.

De nieuwe functie maakt deel uit van verschillende nieuwe verbeteringen in iOS 14.5 / iPadOS 14.5, waaronder updates voor Siri, ondersteuning voor de nieuwste generatie Xbox- en PlayStation-gamecontrollers en App Tracking-besturingselementen waarmee je kunt voorkomen dat ontwikkelaars je volgen in apps. 5G wereldwijde Dual SIM wordt ook ondersteund.

Een voorspelling van minuut tot minuut komt ook naar de weer-app in het VK, die eerder in de VS beschikbaar was. Dit is de integratie van een deel van de Dark Sky-app die Apple vorig jaar kocht .

Daarnaast zijn er in iPadOS 14.5 ook verbeteringen in handschriftherkenning en Krabbel, inclusief ondersteuning voor Portugees, Frans, Italiaans, Duits en Spaans.

