(Pocket-lint) - Apple introduceerde Live Photo al in 2015, met als doel ervoor te zorgen dat je nooit het perfecte moment mist bij het maken van een foto met je iPhone .

Als Live Photo is ingeschakeld, legt uw iPhone een paar videoframes vast voordat en nadat u op de sluiterknop drukt, en selecteert automatisch de afbeelding die het beschouwt als de "hoofdfoto".

Maar soms is wat uw iPhone beschouwt als de hoofdfoto, of de beste opname, niet altijd wat u zou kiezen. Hier leest u hoe u de geselecteerde Live Photo-afbeelding bewerkt of wijzigt, evenals een aantal andere tips en trucs om u te helpen het meeste uit Live Photos te halen.

Als je je scherm op een Live Photo hebt ingedrukt om een vastgelegd moment te bekijken, heb je misschien besloten dat er nog een foto in de gemaakte frames zit die je eruit wilt halen in plaats van degene die door Apple is geselecteerd.

Om de geselecteerde foto van een Live Photo te bewerken:

Open de Live Photo in de Fotos-app Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek Tik op het Live Photo-pictogram onder aan je scherm (drie cirkels in elkaar) Schuif door de frames in de Live Photo om uw alternatief te kiezen Druk op Hoofdfoto maken Er verschijnt een kleine witte stip boven de origineel geselecteerde afbeelding als u terug wilt gaan Tik op Gereed in de rechter benedenhoek als je je nieuwe afbeelding hebt gekozen

Live Photos zijn gemakkelijk te gebruiken, maar er zijn een paar tips en trucs die u zullen helpen er het maximale uit te halen. Je kunt ook naar onze volledige Apple Photos-functie met tips en trucs gaan voor meer algemene tips om het meeste uit je fotos op de iPhone te halen.

Niet alle fotos die op uw iPhone zijn gemaakt, zullen een Live Photo zijn, maar het is gemakkelijk om de fotos te vinden die dat wel zijn.

Ga naar de Fotos-app> Tik op Zoeken in de rechterbenedenhoek> Typ Live-fotos in de zoekbalk bovenaan> Tik op Live-fotos in de resultaten> Alles weergeven.

Als je Live Photos wilt inschakelen of ze wilt uitschakelen als je geen fan bent, is dat ook gemakkelijk. Onthoud dat Live Photos alleen werken in de standaardbeeldverhouding - ze werken bijvoorbeeld niet voor vierkante fotos.

Open de Camera-app> Tik op het Live Photos-pictogram in de rechterbovenhoek. Als de diagonale lijn door het pictogram loopt, is Live Photos uitgeschakeld. Als er geen diagonale lijn is, is Live Photos ingeschakeld.

Live Photos wordt geleverd met een keuze uit drie effecten: Loop, Bounce en Long Exposure. Met alle drie kunt u een bewegende foto maken van de Live Photo. U kunt meer lezen over de drie effecten, wat ze te bieden hebben en hoe u ze kunt delen in onze aparte functie . Hier is een korte handleiding om de effecten te vinden:

Open de app Fotos> Tik op de Live Photo waarvan je een bewegende foto wilt maken> Veeg omhoog vanaf de onderkant van de foto> Tik op Loop, Bounce of Long Exposure uit de opties onder de afbeelding. Om het terug te veranderen naar Live Photo, volgt u dezelfde stappen en tikt u op Live Photo.

Geschreven door Britta O'Boyle.