Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat dat de vier Apple iPhone 13- modellen die naar verwachting in de tweede helft van 2021 zullen aankomen, worden geleverd met een verbeterde ultragroothoeklens.

Volgens Barclays-analisten Blayne Curtis en Thomas OMalley in een investeerdersnota gedeeld met MacRumours , zullen de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max allemaal een ultrabrede sensor zien met een groter diafragma van f / 1.8.

Alle iPhone 12-modellen hebben momenteel een ultragroothoeklens met een f / 2.4-diafragma, dus de iPhone 13-modellen zouden veel beter uitgerust moeten zijn voor fotografie bij weinig licht als de analisten gelijk hebben, met het grotere diafragma dat meer licht toelaat.

Het gerucht ondersteunt een eerder rapport van Apple-analist Ming-Chi Kuo, die in november 2020 beweerde dat er een verbeterde ultragroothoeklens met een diafragma van f / 1.8 naar de iPhone 13-modellen zou komen, hoewel hij de Pro-modellen specificeerde in plaats van alle vier. Kuo zei dat alle vier de modellen de upgrade in 2022 zouden zien.

Bovendien zeiden de analisten van Barclays dat de iPhone 13 Pro zou worden geleverd met de verbeterde telelens van de iPhone 12 Pro Max , waarmee de Pro-modellen qua specificaties opnieuw zouden worden uitgelijnd.

De Apple iPhone 13-modellen - of iPhone 12S-modellen zoals ze ook worden genoemd - zullen naar verwachting ergens in september 2021 arriveren.

Je kunt alles lezen over de geruchten over de modellen tot nu toe in onze aparte functie , maar als een samenvatting tot dusver wordt verwacht dat de schermafmetingen hetzelfde zullen blijven als die van de iPhone 12-modellen en dat de sensorstabilisatiefunctie van de iPhone 12 Pro Max wordt gezegd om naar meer modellen te komen.

Geschreven door Britta O'Boyle.