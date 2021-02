De nieuwste iOS-update onthult de hoek waarin Apple zich heeft teruggetrokken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuws dat je je iPhone met een masker kunt ontgrendelen , dankzij verificatie vanaf je Apple Watch, werd alom verwelkomd door iPhone-gebruikers.

Omdat velen maskers moesten dragen terwijl ze in het openbaar waren, heeft Apples Face ID-ontgrendelingssysteem het afgelopen jaar voor nieuwe uitdagingen gestaan, waarbij een combinatie werd gezien van sommigen die hun toevlucht namen tot het intikken van wachtwoorden en anderen die hun masker naar beneden trokken om functies zoals Apple Pay te verifiëren.

Gelukkig kunnen degenen die ook de Apple Watch bezitten, hun telefoon ontgrendelen met een masker op, zolang ze de Watch dragen en deze ontgrendeld is. Het is een geweldig compromis, niet alleen voor de huidige omstandigheden die velen van ons ervaren, maar ook voor degenen die in regios wonen waar het dragen van maskers alledaags is.

Deze nieuwste update komt uit op een moment dat er wervelende geruchten zijn dat Apple een vingerafdruksysteem onder het scherm gebruikt op toekomstige apparaten.

Of dit een betrouwbare geruchten-thread is, of gewoon wishful thinking, gezien het afgelopen jaar dat het masker werd gedragen, is moeilijk te bepalen - maar laten we eens kijken hoe dit allemaal zou kunnen verlopen.

Apple introduceerde Face ID op de iPhone X in 2017. Het bedrijf Cupertino voerde destijds ingrijpende wijzigingen door voor het nieuwe model en introduceerde de beroemde notch - die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Face ID heeft zich ook verspreid naar de iPad Pro, maar Apple heeft deze technologie niet op al zijn apparaten gebruikt. De iPhone SE - gebaseerd op een veel ouder ontwerp - kleeft aan vingerafdrukken, net als de MacBook, met een Touch ID-sensor ingebouwd in het toetsenbord.

Er is een ongebruikelijk verschil in biometrische benaderingen van een bedrijf dat meestal al zijn eenden op een rij heeft.

Het Face ID-systeem van Apple heeft zowel de camera als de puntprojector nodig en dat is wat er in de inkeping bovenaan het scherm van de iPhone leeft, en daarom houdt Apple vast aan dat ontwerp uit 2017.

Wat destijds revolutionair was en op grote schaal werd gekopieerd door Android-fabrikanten, ziet er nu gedateerd uit, waarbij de meeste rivalen kleinere inkepingen en meer recentelijk perforatiegaten hebben gebruikt voor minimale scherminbraak.

Vingerafdruksensoren onder het scherm zijn een gevestigde technologie en het zou voor Apple gemakkelijk zijn om Touch ID opnieuw op zijn telefoons in te voeren, waardoor het de inkeping volledig kan verkleinen of verwijderen, maar dat is geen beslissing om lichtvaardig op te nemen.

Bronnen die berichten over geruchten over het gebruik van Touch ID via het display, zeggen dat Apple deze stap niet zal maken, tenzij het net zo veilig is als eerdere implementaties. Dat is een goed uitgangspunt, maar in werkelijkheid zijn biometrische oplossingen zo veilig als de pincode of het wachtwoord dat als back-up wordt gebruikt, dus het kan een betwistbaar punt zijn.

De andere overweging is natuurlijk het aanpassen van de gebruikersinterface aan datgene waarmee u de inkeping vervangt. Momenteel heeft Apple iOS netjes rond de notch gewerkt, of, op de iPhone SE en iPad, het hele scherm gebruiken.

Als Apple de inkeping volledig zou verwijderen, zou dat de vraag doen rijzen waar en hoe de camera aan de voorkant werd geïmplementeerd - en hoe zorg je ervoor dat iOS daar netjes omheen werkt?

Voor Android wordt in sommige gevallen helemaal niets gedaan om het perforatiegat op te vangen - er is slechts een gat in de gebruikersinterface, een stukje app ontbreekt, een film met een zwarte cirkel erin. Dat is niet hoe Apple de dingen doet - hoewel er nog steeds een inkeping in de zijkant van films zit, dus misschien is dat het antwoord.

Een mogelijke oplossing zou een camera onder het scherm kunnen zijn, maar vroege implementatie op Android- apparaten suggereert opnieuw dat deze momenteel niet de kwaliteit biedt die Apple zou eisen.

Dat ziet Apple terug in een hoek van zijn eigen makelij, ingesloten door een ontwerp dat aan de ene kant een geweldige oplossing ondersteunt en aan de andere kant een gebrek aan bewezen technologische oplossingen.

Een nieuw Touch ID-systeem op basis van een vingerafdrukscanner onder het scherm zou een naadloze introductie in de iPhone 13 kunnen krijgen en je zou niet eens weten dat het er was. Maar zou je het zelfs nodig hebben na de huidige pandemie?

Zal Apple echt afstappen van een oplossing die gebruiksvriendelijk, veilig, ongelooflijk handig en geliefd is bij zijn gebruikers? Apple zou in elk geval Face ID aan zijn iPads en Macs moeten toevoegen om die ervaringen soepeler te maken - omdat Touch ID op een iPad echt niet zo handig is, Windows heeft jarenlang gezichtsherkenning gehad en er is genoeg omlijsting voor de Face ID-hardware op een Mac of iPad.

Wat duidelijk is, is dat het pad voorwaarts het minimaliseren van de Face ID-hardware vereist om verder te gaan van de oude notch. Dat is wat geruchten momenteel suggereren: een kleinere inkeping die Face ID en Touch ID ondersteunt onder het display om vingerafdrukken te ondersteunen.

Dat is een uitweg uit deze hoek, maar zoals we weten, introduceert Apple technologieën niet in een opwelling en wat er ook wordt gedaan, het zal waarschijnlijk een voorrang krijgen voor de komende 5 jaar van iPhones.

Geschreven door Chris Hall.